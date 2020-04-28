Изменения в трудовое законодательство подготовит "Единая Россия" Политика

Изменения в трудовое законодательство подготовит "Единая Россия". Об этом сообщили в нижегородском региональном отделении партии.

О необходимости сделать соответствующие нормативные акты более современными заявил Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания партии по вопросам совершенствования трудового законодательства в целях повышения гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.

Юристы Правозащитного центра партии проведут неделю дистанционных приемов граждан по вопросам нарушения их прав в период пандемии. Кроме того, в каждом регионе по инициативе "Единой России" создадут "трудовые комиссии" — в них войдут представители региональной исполнительной власти, служб занятости, деловых объединений, профсоюзов.

Задача — собрать информацию об увольнениях не по количеству людей, вставших на биржу труда, поскольку многие не делают этого из-за плохой организации работы соответствующих служб или слишком большой разницы между потерянным доходом и пособием.

Кроме того, Дмитрий Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" серьезно займется вопросом реформирования служб занятости, которые "показали свою несостоятельность". Работа будет организована совместно с Минтруда, экспертами и профильными органами.

В свою очередь, первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме, член Высшего совета партии Андрей Исаев анонсировал поэтапный план внесения изменений в трудовое законодательство.

На первом этапе предлагается ввести в правовое поле временную удаленную работу. На втором этапе — после пандемии — предлагается ограничить количество перезаключений срочных трудовых договоров внимательно рассмотреть понятие "ненормированный рабочий день", которым работодатели подменяют сверхурочную работу. Эти меры направлены на защиту прав работников. На третьем этапе будет решаться вопрос о регулировании норм нестандартных видов занятости — в частности, это касается фрилансеров.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что предложенные инициативы не должны быть межфракционными — их предложила и продвигала партия.

"Наше трудовое законодательство — развитое и передовое. Нам нельзя это потерять. Все то, что кристаллизируется сейчас опытным путем, должно перейти в Трудовой кодекс. Я просил бы всех наших коллег — членов партии, профсоюзы, работодателей, экспертов принять в подготовке изменений самое деятельное участие", — резюмировал Дмитрий Медведев.