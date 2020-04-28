Двое нижегородцев погибли и двое пострадали в результате въезда автомобилей в заборы и световые опоры Происшествия

Двое нижегородцев погибли и двое пострадали результате въезда автомобилей в заборы и световые опоры. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Только за 1 мая 2020 года, произошло четыре подобных ДТП.

В частности, в Шахунском районе в д. Январи водитель 1992 г.р. управляя иномаркой, врезался в световую опору с последующим опрокидыванием в кювет. В результате аварии он погиб, еще четверо пассажиров автомобиля ранены.

В Ардатовском районе на 242 км автодороги Владимир – Муром – Арзамас водитель 1974 г.р. ехал на иномарке, не справился с управлением и въехал в отбойный брус, с последующим опрокидыванием в кювет. В результате аварии он погиб.

В Семеновском районе в с. Ильинозаборское молодой человек 1997 г.р. без водительских прав, в состоянии алкогольного опьянении, ехал на автомобиле Лада, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в световую опору. После этого он самостоятельно обратился в больницу с ушибами.

На Бору водитель, управляя Ладой, не справился с управлением и въехал в забор. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, мужчина 1989 г.р.

Напомним, массовое ДТП со смертельным исходом устроил пьяный водитель у нижегородского завода НИТЕЛ 10 апреля. Он врезался в ГАЗ-278452, стоявший на проезжей части для производства работ по ремонту уличного освещения. В результате ДТП погиб 59-летний рабочий, производивший замену ламп.

Напомним также, что лишенный прав водитель иномарки врезался в бетонный забор в Дзержинске 8 апреля. В результате он и еще два пассажира с различными травмами были госпитализированы. Один из пассажиров, 34-летний мужчина, скончался в больнице.