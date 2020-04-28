Где купить ролеты и жалюзи по выгодным ценам

Ролеты и жалюзи являются востребованными конструкциями. Они практичны в использовании, надежны в эксплуатации, имеют ряд преимуществ перед обычными шторами. Компания ROLTEX предлагает разные виды ролет и жалюзи. Это сертифицированная продукция, информацию о которой можно найти на сайте компании.

Основные предложения

Ролеты разных видов (классические, плиссе, блэкаут, «день-ночь»).

Горизонтальные и вертикальные жалюзи.

Маркизы.

Автоматика для ролет и жалюзи.

Компания предлагает товары в Киеве. На ее сайте можно найти информацию о каждой модели и виде. Наименования снабжены описанием и фотографиями. Есть возможность рассчитать расход материалов на создание ролет и жалюзи определенных типоразмеров, а также рассчитать их стоимость. К позициям товаров указаны технические и эксплуатационные характеристики, дополнительные данные. Это позволяет потребителю выбирать оптимальные решения, сравнивания варианты по разным критериям. Например, по цвету, фактуре, рисунку поверхности, толщине, стоимости и пр.

Преимущества продукции и услуг компании

Гибкие цены и условия на заказ.

Отличный шоурум, где можно оценить качество и внешний вид ролет и жалюзи.

Широкий ассортимент тканей и материалов для создания конструкций.

Сертификация рулонных штор.

Производство ролет и жалюзи нестандартных размеров.

Индивидуальный подход к каждому заказу и клиенту.

Большой опыт в выполнении установки жалюзи и ролет.

Компания работает в сфере производства и монтажа конструкций уже более восьми лет. Она выиграла более 200 тендеров. У нее более 3000 довольных клиентов. Компания смонтировала около 200 тысяч метров ткани.

Автоматика для жалюзи и ролет

Устройства автоматизации рольставней.

Устройства автоматизации внешних рулонных штор.

Электроприводы для классических штор.

Электроприводы для террасных маркизов.

Электроприводы для распашных ставен.

Электроприводы для рулонных штор.

Доставка заказов осуществляется по Киеву и территории Украины. Возможны разные способы доставки и оплаты. Консультации предоставляет менеджер по телефону.

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