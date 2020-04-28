Где купить ролеты и жалюзи по выгодным ценам

Ролеты и жалюзи являются востребованными конструкциями. Они практичны в использовании, надежны в эксплуатации, имеют ряд преимуществ перед обычными шторами. Компания ROLTEX предлагает разные виды ролет и жалюзи. Это сертифицированная продукция, информацию о которой можно найти на сайте компании.
Основные предложения
Компания предлагает товары в Киеве. На ее сайте можно найти информацию о каждой модели и виде. Наименования снабжены описанием и фотографиями. Есть возможность рассчитать расход материалов на создание ролет и жалюзи определенных типоразмеров, а также рассчитать их стоимость. К позициям товаров указаны технические и эксплуатационные характеристики, дополнительные данные. Это позволяет потребителю выбирать оптимальные решения, сравнивания варианты по разным критериям. Например, по цвету, фактуре, рисунку поверхности, толщине, стоимости и пр.
Преимущества продукции и услуг компании
Компания работает в сфере производства и монтажа конструкций уже более восьми лет. Она выиграла более 200 тендеров. У нее более 3000 довольных клиентов. Компания смонтировала около 200 тысяч метров ткани.
Автоматика для жалюзи и ролет
Доставка заказов осуществляется по Киеву и территории Украины. Возможны разные способы доставки и оплаты. Консультации предоставляет менеджер по телефону.
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