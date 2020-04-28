Промышленные фильтры для воздуха: виды, особенности

Залог здоровья и успеха в любом деле – чистый воздух. Производительность будет намного выше там, где всегда свежий легкий воздух, а не загрязненный со смогом, пылью и гарью. Промышленные фильтры для воздуха помогают поддерживать воздух всегда чистым и свежим. Сегодня многие компании выпускают большое количество устройств, которые имеют разные степени и принципы очищения. Купить промышленные фильтры для очистки воздуха предлагает компания ТЕКС www.tex-filter.ru. Также ТЕКС занимается изготовлением фильтров для вентиляции различных типов.

Воздушные фильтры

Их подразделяют на три вида:

Карманные. Чаще всего этот вид можно встретить в системе кондиционирования помещений. Из преимуществ стоит отметить высокую пылеемкость, большие объемы фильтруемого воздуха, удобная замена и эксплуатация, устойчивость к огню.

Касетные. Используются в качестве комплектующих изделий в системах фильтрации. Применяются для очищения воздуха в вентиляции, окрасочных боксах, офисных помещениях, предприятиях и заводах.

Панельные. Очищают воздух от вредных примесей, защищают оборудование от появления загрязнений, продлевают ресурс фильтра тонкого очищения.

Рукавные фильтры

Этот вид фильтров является простейшим и в тоже время эффективным, экономичным. Конструкция напоминает бункер прямоугольной или круглой формы, где находится фильтрующий элемент. Рукавные фильтры эффективно фильтруют даже самые мелкие частицы, их можно использовать в щелочных средах и при высоких температурах, устойчивы к механическим воздействиям, гидролизу.

Мешочные фильтры

Для изготовления этого вида продукции компания ТЕКС использует материалы высокого качества (полипропилен, полиэстер, нейлоновое моноволокно). Благодаря этому фильтр устойчив к кислотным и щелочным средам. С внешней стороны материал обрабатывают термически, что исключает возможность смещения волокон и попадания их в фильтр.

Компания ТЕКС имеют большое собственное производство, все необходимые сертификаты качества, всегда консультирует по проектам, изготавливает товар на заказ и сотрудничает с мировыми брендами.

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