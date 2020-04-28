Промышленные фильтры для воздуха: виды, особенности

Залог здоровья и успеха в любом деле – чистый воздух. Производительность будет намного выше там, где всегда свежий легкий воздух, а не загрязненный со смогом, пылью и гарью. Промышленные фильтры для воздуха помогают поддерживать воздух всегда чистым и свежим. Сегодня многие компании выпускают большое количество устройств, которые имеют разные степени и принципы очищения. Купить промышленные фильтры для очистки воздуха предлагает компания ТЕКС www.tex-filter.ru. Также ТЕКС занимается изготовлением фильтров для вентиляции различных типов.
Воздушные фильтры
Их подразделяют на три вида:
Рукавные фильтры
Этот вид фильтров является простейшим и в тоже время эффективным, экономичным. Конструкция напоминает бункер прямоугольной или круглой формы, где находится фильтрующий элемент. Рукавные фильтры эффективно фильтруют даже самые мелкие частицы, их можно использовать в щелочных средах и при высоких температурах, устойчивы к механическим воздействиям, гидролизу.
Мешочные фильтры
Для изготовления этого вида продукции компания ТЕКС использует материалы высокого качества (полипропилен, полиэстер, нейлоновое моноволокно). Благодаря этому фильтр устойчив к кислотным и щелочным средам. С внешней стороны материал обрабатывают термически, что исключает возможность смещения волокон и попадания их в фильтр.
Компания ТЕКС имеют большое собственное производство, все необходимые сертификаты качества, всегда консультирует по проектам, изготавливает товар на заказ и сотрудничает с мировыми брендами.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+