Как выбрать оборудование для общественного питания?

От качества кухонного оборудования полностью зависит привлекательность и вкус еды, и то насколько быстро она будет приготовлена. Об этом должен знать каждый владелец заведений общественного питания. Качественное оборудование вы найдете на сайте.

На каждой кухне должно быть следующее оборудование: тепловое, холодильное, электромеханическое, посудомоечное, линия раздачи и другое, которое поможет быстро и качественно приготовить любое блюдо. Большое количество оборудования позволит создать непрерывную технологическую цепочку.

При организации кухонного рабочего пространства можно воспользоваться советами специалистов:

Очень важно выбирать оборудование, которое будет соответствовать концепту заведения и будет нужным на кухне. Кухонные работники знают, что свободное место на кухне на вес золота. Например, при оборудовании школьной столовой можно легко обойтись без фритюрницы и дорогой кофемашины. Зато важно будет купить хорошую моечную ванну и духовой шкаф.

Кухня общественного питания во многом отличается от домашней. Как минимум это касается того, что в кафе готовят каждый день и на протяжении всего рабочего времени. Поэтому выбирать оборудование нужно с учетом того, что на него ляжет большая нагрузка. Это необходимо для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

Учитывайте, что каждый день необходимо производить санитарную обработку. Поэтому поверхности оборудования должны позволять проводить уборку легко, просто и быстро.

И наконец стоит учесть эргономичность каждого шкафа и плиты. Все оборудование должно быть удобно в использовании. Хорошо если все элементы управления, ручки не будут выпирать и мешать проходу, не занимать лишнее пространство.

Подводя итог всего вышесказанного следует учитывать критерии: актуальность и необходимость оборудования; надежность и нагрузку устройств; простая санитарная и гигиеническая обработка; удобное использование. При соблюдении этих простых правил получится купить нужное и долговечное оборудование.

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