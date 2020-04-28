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Как выбрать оборудование для общественного питания?

02 мая 2020 20:36  [74]

От качества кухонного оборудования полностью зависит привлекательность и вкус еды, и то насколько быстро она будет приготовлена. Об этом должен знать каждый владелец заведений общественного питания. Качественное оборудование вы найдете на сайте.

На каждой кухне должно быть следующее оборудование: тепловое, холодильное, электромеханическое, посудомоечное, линия раздачи и другое, которое поможет быстро и качественно приготовить любое блюдо. Большое количество оборудования позволит создать непрерывную технологическую цепочку.

При организации кухонного рабочего пространства можно воспользоваться советами специалистов:

  • Очень важно выбирать оборудование, которое будет соответствовать концепту заведения и будет нужным на кухне. Кухонные работники знают, что свободное место на кухне на вес золота. Например, при оборудовании школьной столовой можно легко обойтись без фритюрницы и дорогой кофемашины. Зато важно будет купить хорошую моечную ванну и духовой шкаф.
  • Кухня общественного питания во многом отличается от домашней. Как минимум это касается того, что в кафе готовят каждый день и на протяжении всего рабочего времени. Поэтому выбирать оборудование нужно с учетом того, что на него ляжет большая нагрузка. Это необходимо для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу.
  • Учитывайте, что каждый день необходимо производить санитарную обработку. Поэтому поверхности оборудования должны позволять проводить уборку легко, просто и быстро.
  • И наконец стоит учесть эргономичность каждого шкафа и плиты. Все оборудование должно быть удобно в использовании. Хорошо если все элементы управления, ручки не будут выпирать и мешать проходу, не занимать лишнее пространство.

Подводя итог всего вышесказанного следует учитывать критерии: актуальность и необходимость оборудования; надежность и нагрузку устройств; простая санитарная и гигиеническая обработка; удобное использование. При соблюдении этих простых правил получится купить нужное и долговечное оборудование.

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