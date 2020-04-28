Что должна содержать косметичка любой девушки?

Каждая девушка всегда хочет выглядеть привлекательно и достойно. Поэтому постоянно ищут какие-то косметические средства, которые позволили в любой ситуации быть сногсшибательной. Универсальную косметичку собрать невозможно, так как что подойдет одной девушке может не подойти другой. Каждая индивидуальна и требует определенного подбора средств. Но все же основные средства выделить можно.
- Консилер. Это чудодейственное средство спрячет пигменты, синяки под глазами, раздражения, которые могут появиться буквально за ночь. Выбор огромный, можно выбрать универсальный карандаш, которые будет точечно маскировать, а можно купить универсальную палетку на все случаи жизни.
- База под макияж. Многие представительницы прекрасного пола пренебрегают использованием этого средства и делают это зря. Благодаря базе тональный крем будет наноситься просто, равномерно и не скатится. Также это позволяет надолго сохранить идеальный тон.
- Тональный крем. Это средство сделает тон кожи ровным, защитит от солнечных лучей. Только при выборе нужно быть очень внимательным. Продукт должен идеально подходить под тон кожи.
- Пудра. Она спрячет мелкие морщины, придает мягкости и зафиксирует макияж. Поэтому этот компонент должен быть у каждой. Качественные пудры в составе имеют вещества, защищающие от негативных факторов окружающей среды.
- Румяна. Должны хорошо сочетаться с тоном кожи. Они подчеркнут скулы, оттенят щеки, поэтому вещь незаменимая в косметичке.
- Тушь. Это средство делает взгляд выразительнее, но тут нужно быть осторожным и уметь правильно наносить тушь. Если перестараться, то взгляд будет выглядеть только хуже. Тушь может быть, как классического черного цвета, так и любого другого, например, зеленого, синего, коричневого.
- Помада. Качественная помада не просто украсит губы, но и защитит их от солнечных лучей. Как правило, помад и блесков для губ у девушек в косметичке несколько под настроение и образ.
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