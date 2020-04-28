Что должна содержать косметичка любой девушки?

Каждая девушка всегда хочет выглядеть привлекательно и достойно. Поэтому постоянно ищут какие-то косметические средства, которые позволили в любой ситуации быть сногсшибательной. Универсальную косметичку собрать невозможно, так как что подойдет одной девушке может не подойти другой. Каждая индивидуальна и требует определенного подбора средств. Но все же основные средства выделить можно.

Консилер. Это чудодейственное средство спрячет пигменты, синяки под глазами, раздражения, которые могут появиться буквально за ночь. Выбор огромный, можно выбрать универсальный карандаш, которые будет точечно маскировать, а можно купить универсальную палетку на все случаи жизни.

База под макияж. Многие представительницы прекрасного пола пренебрегают использованием этого средства и делают это зря. Благодаря базе тональный крем будет наноситься просто, равномерно и не скатится. Также это позволяет надолго сохранить идеальный тон.

Тональный крем. Это средство сделает тон кожи ровным, защитит от солнечных лучей. Только при выборе нужно быть очень внимательным. Продукт должен идеально подходить под тон кожи.

Пудра. Она спрячет мелкие морщины, придает мягкости и зафиксирует макияж. Поэтому этот компонент должен быть у каждой. Качественные пудры в составе имеют вещества, защищающие от негативных факторов окружающей среды.

Румяна. Должны хорошо сочетаться с тоном кожи. Они подчеркнут скулы, оттенят щеки, поэтому вещь незаменимая в косметичке.

Тушь. Это средство делает взгляд выразительнее, но тут нужно быть осторожным и уметь правильно наносить тушь. Если перестараться, то взгляд будет выглядеть только хуже. Тушь может быть, как классического черного цвета, так и любого другого, например, зеленого, синего, коричневого.

Помада. Качественная помада не просто украсит губы, но и защитит их от солнечных лучей. Как правило, помад и блесков для губ у девушек в косметичке несколько под настроение и образ.

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