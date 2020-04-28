Новинки от компании Ауди в 2020 году

Автомобильные компании регулярно радуют своих поклонников новыми транспортными средствами. Audi – это немецкая компания, специализирующаяся на производстве автомобилей. История этого предприятия началась еще в 1909 году и продолжается и в наши дни.

Автомобили 2020 года

В 2020 году автопроизводитель порадовал поклонников новым автомобильным рядом. В список новинок вошли следующие модели:

Audi A7 Sportback 2020. Audi A4 allroad quattro 2020.

Audi A7 Sportback 2020 - это роскошный седан, удивляющий покупателей своим уникальным и привлекательным дизайном. Компания усовершенствовала предыдущую модель, поэтому новый вариант получился комфортным и технологичным.

Само транспортное средство оборудовано мощным бензиновым двигателем, и электродвигателем. Благодаря использованию дополнительного двигателя, владелец сможет проехать на своей машине свыше 40 км по городу, при этом не подключаясь к основному мотору. Стоит отметить, что для набора первых 100 км/ч от основного мотора хватит буквально 6 секунд.

Еще одна особенность этой модели – уникальный дизайн. Одного взгляда на автомобиль хватит, чтобы прочитать его спортивный характер, который идеально воплощен в дизайне. В стандартной комплектации также присутствует спортивная подвеска.

Audi A4 allroad quattro 2020 – еще одна интересная новинка. Этот шикарный внедорожник сразу же на дороге показывает статус и успех своего владельца. Мощный двигатель, широкий функционал, безупречный дизайн – это лишь небольшой список преимуществ, которые есть у этого транспортного средства.

Новая модель получила усовершенствованные технологии трансмиссии и шасси, благодаря чему передвигаться на бездорожье стало намного проще.

Особое внимание стоит уделить салону. Внутри все достаточно просторно, при этом весь необходимый функционал находится в ближайшей доступности. Элементы управления настолько просты и понятны, что управление происходит на интуитивном уровне. Кроме того, в салоне работает эффективная система освещения.

Источник: https://avilon.ru/

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