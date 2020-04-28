Системы безопасности: СКУД, СОВН, СОТС

Несмотря на активную работу правоохранительной системы, количество краж и незаконных проникновений в чужую собственность с каждым годом растет. При этом преступники поникают в чужое жилье именно в тот период, когда владельцев нет дома. Для защиты собственного имущества в доме часто устанавливают дополнительные системы безопасности. Найти оборудование для них можно на сайте: https://tigris-cctv.ru/.

Разновидности систем

Создание безопасности жилья – это важная задача для каждого владельца. Для того чтобы обеспечить защиту всему имуществу, хозяева устанавливают в дом охранные системы. Существует три основные охранные системы:

СКУД.

СОВН.

СОТС.

Системы контроля управления доступом (СКУД) необходимы для предотвращения проникновения посторонних людей в дом. Такие системы обычно имеют в своем составе следующие элементы: контроллеры, считыватель информации, идентификаторы и исполнительные устройства.

Системы охранного видеонаблюдения (СОВН) – это системы, где ключевым устройством выступает камера IP. При этом можно обеспечить полный контроль всего объекта, устанавливая, как наружное, так и внутренне наблюдение. Цифровое видеонаблюдение – это современные устройства, позволяющие на выходе получить высококачественную картинку, а также имеют удаленный доступ.

Системы охраны и тревожной сигнализации (СОТС) – эти системы обеспечивают круглосуточный контроль за объектом. Основная деталь конструкции – датчики. Именно эти устройства и играют важную роль в безопасности всего объекта.

Обычно в большинстве систем используют инфракрасные датчики, реагирующие на все перемещения в пределах контролируемого объекта. Как только на объекте были замечены движения, сигнал поступает на пульт управления охраны. Однако если в доме есть животные, необходимо позаботиться о специальном оборудовании, потому что в противном случае охрана будет приезжать каждый раз на движение животного. Найти подходящее оборудование для системы управления можно тут.

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