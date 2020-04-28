Евгений Люлин планирует участвовать в довыборах в ЗС НО по округу №11 в Дзержинске Политика

Член нижегородского регионального политсовета "Единой России", первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин заявился на праймериз "Единой России".

Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, Евгений Люлин планирует участвовать в довыборах в Законодательное собрание Нижегородской области по округу №11 в Дзержинске.

По словам секретаря Нижегородского регионального отделения "Единой России", губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, опыт Евгения Люлина в случае его избрания депутатом Законодательного собрания будет необходим для совершенствования региональной законодательной базы.

"Мы уже давно работаем вместе с Евгением Борисовичем, он сыграл большую роль в становлении нового состава правительства Нижегородской области, активно участвовал в формировании позиции правительства по целому ряду ключевых вопросов. У нас с ним по-человечески хорошие, рабочие отношения. Есть общее видение будущего региона", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Сегодня ситуация в экономике региона изменилась из-за эпидемии коронавируса. На первый план вышли новые задачи. Сейчас важно создать эффективный план восстановления деловой жизни в регионе, в том числе надо совершенствовать связанное с господдержкой промышленности и предпринимательства областное законодательство. От этого во многом зависит благополучие всех нижегородцев", - заявил губернатор.

"Евгений Люлин согласился участвовать в довыборах в Законодательное собрание, чтобы активно включиться в разработку законопроектов в экономической сфере. Надеюсь, избиратели поддержат, и мы продолжим совместную работу с Евгением Борисовичем в новом качестве. Нам сейчас нужен мощный лоббист в федеральной законодательной власти, человек, знающий реальное положение региональной экономики и способный при этом отстоять своё мнение", - отметил председатель Нижегородского регионального отделения "Единой России".

Как добавил Евгений Люлин, сейчас есть ряд важных задач и по развитию Дзержинска – крупнейшего промышленного центра региона.

"Город давно нуждается в масштабной программе развития, - заявил Евгений Люлин. – Для меня Дзержинск, его проблемы близки и понятны. У меня есть понимание того, что надо сделать, но я хочу, чтобы в диалог включились не только крупные промышленники, но и рядовые жители Дзержинска. Мнение каждого важно и весомо".

"Еще в начале года мы начали разработку программы подготовки к 100-летию Дзержинска, - сообщил первый заместитель губернатора. - По сути, это план развития города на 10 лет вперед. Программа предполагает не только повышение эффективности городской экономики, но и строительство и реконструкцию спортивных, социальных объектов, дорог, модернизацию общественного транспорта, расселение аварийного жилья и многое другое. Нельзя говорить о развитии города без заботы о качестве жизни самих горожан, улучшения социальной сферы. Важно привлечь дополнительные федеральные средства на реализацию программы подготовки к 100-летию Дзержинска, успешно завершить все намеченные проекты".

"У меня уже есть опыт работы депутатом от Дзержинска в начале 2000-х, - подчеркнул Евгений Люлин. - Не понаслышке знаю, насколько важно постоянно общаться с жителями, представителями местных предприятий, чтобы учитывать их пожелания при разработке областных законов. Уверен, потенциал Дзержинска далеко не исчерпан".