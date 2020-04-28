Преимущества и недостатки аренды автомобиля

Желание пользоваться автомобилем на сегодня имеют большинство, но не каждому такая покупка по карману. Или, может быть, вам нужна машина только для определенного времени и места? Поэтому аренда автомобиля — это хорошее решение.

Преимущества использования компании по прокату автомобилей

Бесспорным преимуществом аренды автомобиля является цена, которая является лишь частью того, что нужно заплатить при покупке автомобиля самостоятельно. Поэтому, если вам не нужно использовать автомобиль непрерывно, но только изредка для определенных целей, тогда аренда автомобиля — как раз кстати. После подписания договора у вас есть выбранный вами автомобиль только для личного пользования.

Ваш прокатный автомобиль может быть заменен в указанном вами месте. Это очень удобно, например, когда вы меняете транспортное средство с поезда или самолета на арендованный автомобиль.

Еще одним преимуществом является скорость обслуживания. Вы получите автомобиль в тот же день, когда отправились в компанию по прокату авто. Если вы желаете конкретную модель автомобиля, сначала осведомитесь о ее наличие или забронируйте за несколько дней.

При аренде автомобиля вам не нужно тратить время на все формальности, связанные с владением автомобилем. Прежде всего, вам не нужно искать страховку или интересоваться отзывами. Вы получаете функциональный автомобиль, и все, что вам нужно делать, это водить его.

Если вы попали в аварию или случилась поломка, вы можете получить полную страховку или заменить автомобиль — все зависит от условий договора.

Недостатки использования компании по прокату автомобилей

При заключении договора с компанией по прокату автомобилей, стоит обратить внимание на все условия аренды автомобиля. А точнее - о штрафных санкциях, предусмотренных договором, что может значительно увеличить стоимость аренды. Чтобы их избежать, необходимо тщательно соблюдать положения договора и не давать владельцу оснований для начисления неустойки.

Обычно штрафы связаны с тем, что автомобиль не возвращен в течение времени, указанного в договоре, или была поездка на дальние расстояния без предварительного уведомления (поездка была за пределы страны).

В случае нарушения вышеуказанных запретов вам придется считаться с дополнительными расходами, иногда превышающими в несколько раз стоимость аренды. Таким образом, при аренде автомобиля у прокатной компании у нас есть определенные ограничения, в которых мы можем его перевезти.

При использовании арендованного автомобиля вы должны вернуть его в том же состоянии, в котором он был передан вам. Он должен быть чистым и заправленным. Возможные повреждения и любые отклонения от состояния, при котором автомобиль был взят в аренду, будут давать арендодателю право требовать восстановления состояния во время проката авто. Поэтому вы должны обращаться с арендованным автомобилем должным образом и заботиться о нем, как если бы это было вашей собственностью.

При долгосрочной аренде вы обязаны проверять и пополнять эксплуатационные жидкости (например, жидкость для омывания ветрового стекла, тормозная жидкость). Может даже потребоваться заменить перегоревшую лампочку — все зависит от подписанного вами контракта.

Итак, при принятии решения об аренде автомобиля в компании вы должны следовать указаниям по договору, ездить в соответствии с правилами, не передавать арендованный автомобиль третьим лицам.

Однако, как выбрать хорошую компанию по прокату, которая не будет требовать дополнительные расходы? Прежде всего, стоит воспользоваться услугами проверенных компаний, которые на рынке уже несколько лет и имеют безупречную репутацию (как правило, подобные компании расположены в основном в аэропортах). Только когда вы уверены, что арендованный автомобиль исправен и готов к работе, и в контракте нет спорных положений, касающихся использования транспортного средства, можно заключать договор об аренде авто.

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