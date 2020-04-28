Российская система защиты от протечек воды «СтопПотоп» - бытовое бюджетное решение с военным качеством сборки

Научно-производственная компания ЛОГОС представила на рынке систем безопасности оригинальное решение по защите от аварий в системе водоснабжения и комплексной охране помещений, выполненной на базе армейских разработок.



Продукция «Стоп Потоп» изначально предназначена для автоматического перекрытия подачи воды в случае обнаружения протечки. При этом все ориентировано на максимальное удобство для конечного потребителя.

При монтаже не требуется вызов специалиста-сантехника – вся система устанавливается на уже готовую систему водоснабжения, монтаж занимает считанные минуты. Для поворота имеющихся шаровых кранов используются манипуляторы с электроприводом типа «механическая рука».



Отечественная компания «ЛОГОС» решила занять пустующую нишу бюджетного оборудования на рынке приборов для защиты от протечек воды и представила свою продукцию на международной выставке, посвященной комплексной безопасности ISSE 2019.



На стенде производителя мы ознакомились с работой системы. Контроль за протечками воды оказался на очень высоком уровне. Особо интересна нам показалась комплектация с сигнализацией.

Уходя из дома, пользователь может воспользоваться радиоканальным пультом управления для того, чтобы поставить сигнализацию на охрану и одновременно перекрыть краны водоснабжения. По возвращении, пользователь одновременно снимает систему с охраны и включает подачу воды. Реализовано также управление системой из бесплатного приложения для смартфонов на базе Android и iOs.

История создания системы контроля за протечками воды СтопПотоп

Интересна история создания самой системы. Бывшие сотрудники оборонного предприятия применили свои навыки и инструментарий для создания надежного оборудования при сохранении низкой стоимости. По словам производителей, их целью было создание той продукции, которая будет доступна большинству населения, как по стоимости, так и по простоте установки и использования.

При этом сохранен истинно военный подход к качеству. Каждый прибор выходит из цеха только после тщательной проверки работоспособности, которая включает множество циклов симуляции тревоги, испытания на герметичность и другие тесты.



Питание всей системы осуществляется абсолютно автономно. Всего от трех пальчиковых батареек комплект способен проработать на протяжении 4-5 лет. При желании покупатель сможет использовать обычный PowerBank для сотового телефона, или подключить питание от сети через USB адаптер.

Чем уникален комплекс СтопПотоп? Что он умеет?

«СтопПотоп» не ограничивается простым перекрытием кранов при протечке. Производители предусмотрели специальные алгоритмы для работы в системах с жесткой водой. Для защиты от «закисания» система проводит профилактику – то есть открывает и закрывает краны раз в 14 дней.

Даже если краны не поворачиваются, «СтопПотоп» предпримет несколько попыток перекрыть водоснабжение, поочередно подавая сигнал на открытие и закрытие. Главный технолог компании заявил, что такой функции пока нет ни у кого из конкурентов.



Среди прочего аналогичного оборудования продукцию «СтопПотоп» выделяет не только доступная цена и простота установки, но и многофункциональность, сравнимая с системами «умный дом». Удаленный доступ из бесплатного приложения для смартфонов, подключение разнообразных проводных и беспроводных датчиков, совместная работа с многими моделями GSM и Wi-Fi сигнализациями – все это еще неполный список возможностей систем «СтопПотоп».



Самые популярные комплекты защиты от протечки «СтопПотоп»

Система «СтопПотоп РАДИО» - поддержка беспроводных датчиков, 2 манипулятора крана на трубы 1/2"

Система «СтопПотоп АВТОНОМ» - автономная работа до 5 лет, 2 манипулятора крана на трубы диаметром 1/2"

Система «СтопПотоп Wi-Fi» - поддержка Wi-Fi, бесплатное мобильное приложение, 2 манипулятора крана на трубы 1/2"

Система «СтопПотоп ПОЖАР - ВОДА» - бесплатное мобильное приложение, оповещение при протечке воды и задымлении

Система «СтопПотоп СВОИМИ РУКАМИ» - самый бюджетный, поддержка беспроводных и проводных датчиков



Есть и функции оповещения – сообщения о тревоге могут приходить в SMS сообщении, или в приложение на смартфон. Эта функция редко реализована у конкурентов. Технологи системы СтопПотоп уверены, что клиенту важна не только сама функция автоматического закрытия кранов, но и информация о том, что в доме произошла аварийная ситуация.



Продукция бренда «СтопПотоп» уже собрана в различные комплекты, которые соответствуют различным требованиям пользователей по функционалу: от самых простейших, до радиоканальных с работой по сети интернет. При этом цена остается существенно ниже аналогичных по характеристикам комплектов от известных конкурентов, таких как Аквасторож.





Мы попытались сравнить уже известные на рынке системы защиты от протечек воды с новинкой «СтопПотоп» в следующей таблице.

Итак, при схожем и иногда даже больше, чем у конкурентов функционале, комплекты СтопПотоп существенно выигрывают в цене. При этом качество сборки сохранено на уровне самого высокого сегмента этого рынка.

Мы считаем, что такая политика компании поможет охватить всех тех, кому такая защита была просто не по карману. Это оборудование за небольшую цену бережет нервы покупателя, ведь ответим себе честно: «Кто хоть раз не заливал соседей?»



Смотрите видеоролики: комплектация, сборка и принцип работы системы защиты от протечек воды «СтопПотоп АВТОНОМ» (http://www.videogsm.ru/zashchita-ot-protechki-vody-v-kvartire.php)

1. Комплект защиты от протечек воды «СтопПотоп АВТОНОМ»

2. Обзор работы систем защиты от протечек воды «СтопПотоп АВТОНОМ»

3. Сборка системы защиты от протечек воды «СтопПотоп АВТОНОМ»

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