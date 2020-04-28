Стипендия: виды и правила назначения

Для студентов колледжей и вузов предусматривается стипендия. Это социальная выплата, которая призвана помочь решить вопрос с финансами на базовые нужды студента и стимулировать его учиться лучше. В России существует довольно много видов стипендий, и для каждого из них установлены собственные правила назначения.

Академические стипендии

Академическая стипендия бывает студенческой и аспирантской. На нее претендовать может студент, аспирант, докторант, стажер, ординатор вуза или колледжа, техникума.

Платить ее будут при условии, что выполняются следующие требования:

студент учится на дневном отделении и проходит обучение по очной форме;

обучение идет за счет бюджета, а не учащегося или родителей;

отсутствуют несданные зачеты, экзамены и оценки ниже «хорошо» за последний семестр.

Размеры стипендии утверждаются приказами руководителя учебного заведения в соответствии с выделенными средствами и действующими нормативными актами. Если студент более половины предметов за последний семестр сдал на «отлично», он сможет в ряде ситуаций получать выплату в повышенном размере.

Социальные стипендии

Социальные стипендии предназначены для российских студентов, нуждающихся в дополнительной финансовой поддержке со стороны государства. Они назначаются малоимущим, детям-сиротам, гражданам с установленной инвалидностью и т. д.

На тех, кто получает социальную стипендию, не распространяется правило об отсутствии «троек». В остальном требования для получения выплаты стандартные: обучение на очном отделении и отсутствие несданных экзаменов.

При наличии хорошей успеваемости студент, получающий социальную выплату, может одновременно получать и академическую стипендию. Это сделано, чтобы данная категория людей могла больше времени отдавать учебе, а не искать постоянно варианты дополнительного заработка.

Для получения социальной выплаты необходимо предоставить руководству образовательной организации документы, подтверждающие, что человек относится к одной из особых категорий граждан. Малообеспеченные лица получить их могут в органах соцзащиты.

Повышенные, президентские и другие стипендии

Если студент проявляет отличные успехи в учебе, государство готово поддержать его и увеличить размер стипендиальных выплат. Дополнительно они могут быть увеличены для тех, кто публикуется в научных изданиях, участвует в различных олимпиадах, конкурсах. Активное участие в жизни учебного заведения также может вознаграждаться повышенной стипендией.

Отдельные люди, проявляющие особые способности и успехи в науке, могут получать дополнительные стипендии от государства. Их устанавливают президент, правительство, а также главы многих субъектов РФ. Размеры данных выплат могут быть довольно значительными, но получают их единицы.

Право назначать стипендии есть также и у других частных и юридических лиц. Например, часто выплачивают их организации, отправляющие учиться будущих сотрудников. Выдают такие стипендии дополнительно к государственным.

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