Shop.Ritual.ru: онлайн-покупка ритуальных предметов - прямо здесь и прямо сейчас

Когда человека настигает беда от утраты близкого, в этот сложный для него момент должен оказаться тот, кто окажет реальную помощь, кто знает, как это сделать профессионально. Ведь для организации похорон нужно приобрести все необходимое.



Компания Ritual.ru, зная, сколь этот процесс сложен, открыла на своей базе отличный сервис Shop.Ritual.ru. Каждый, кто сюда придет, получит и поддержку, и заботу, и профессионально оказанные услуги по организации похорон и покупке всего, что для них необходимо.



Основные преимущества сервиса



Если вы привыкли делать покупки онлайн, то поймете, что значит - заказать ритуальные товары в одном месте. То есть, человек, не покидая стен своего жилища и своего почившего родственника, может спокойно и без паники подобрать в режиме реального времени все, что надо для проведения похорон, оплатить и заказать.



Сервис, не останавливая на ни секунду своей работы, готов предложить самые разные товары ритуальной группы:



гробы, изготовленные из качественной древесины;

текстиль (одежда, все для гроба отдельно и в наборах);

венки из цветов, гирлянды и корзины;

кресты на могилу, сделанные из металла или древесины;

ритуальные принадлежности (свечи, иконы и т.д.);

урны и все, что надо для крематория;

надгробия;

оградки и др.



Служба не предлагает лишних наценок на ритуальные изделия и услуги. Каждый, кто соберется выбрать и заказать ритуальный товар в режиме онлайн, имеет возможность выбора того или иного ценника. А это говорит о доступности сервиса для любой категории населения.



Все, кто уже воспользовался услугами площадки, знает, что качество и услуг, и товаров достаточно высокое. Ведь партнеры компании – известные производители.



Как это работает



На главной странице сайта посетитель увидит названия всех разделов службы. А дальше ему останется, кликая по ним, проходить в тот или иной раздел.



Найдя нужную категорию, следует хорошо изучить ее содержимое, а потом выбрать необходимые позиции. Каждое изделие имеет описание, фото и цену.

Определившись с тем или иным из них, нужно отправить его в виртуальную корзину.

Разобравшись со способом оплаты (начиная банковской картой, кончая электронными или наличным деньгами), необходимо оплатить сформированный заказ.

После чего остается выбрать способ доставки (самовывоз или курьерская доставка), заказать нужное и дожидаться по указанному адресу.



Поскольку здесь создана упрощенная система подбора предметов, оформления и доставки заказов, процесс осилит даже человек, не особо разбирающийся в компьютерной грамоте.



Каждый сотрудник службы Shop.Ritual.ru готов в любой момент ответить на вопросы клиента и, разделив с ним его проблемы, упростить их решение.



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