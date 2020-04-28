ОСАГО с сервисом онлайн-документов e-posluga.com.ua

Страховка ОСАГО – это необходимое страхование гражданской ответственности для владельцев автомобилей и других транспортных средств. Со слов экспертов, полис ОСАГО - единственный документ, который «работает» в случае совершённого по вашей вине ДТП или же нарушения правил дорожного движения. То есть, он не застрахует вас или ваш автомобиль, но по закону компенсирует финансовый ущерб стороне, пострадавшей в результате использования вами транспортного средства.

Для чего нужна страховка ОСАГО?

Страховка ОСАГО должна быть у каждого разумного автовладельца. Без полиса в случае ДТП придется не только платить штраф за отсутствие страховки, но и возмещать ущерб из своего кармана. Данный страховой документ призван финансово защитить невольного нарушителя на случай, если пострадают другие люди или их имущество, так как он дает гарантии возмещения ущерба в результате ДТП и компенсирует расходы в пределах лимитов.

Что такое электронный полис ОСАГО?

Согласитесь, что перевод документов в электронный формат сделал нашу жизнь намного проще. Сайт еПослуга позволяет рассчитать и оформить, либо же продлить необходимый для любого автовладельца договор, без бумажной волокиты и стояния в очередях. Оформление, оплата и получение полиса стали максимально простыми и удобными. Страховка ОСАГО в электронном виде - это продуманное и «удобное» будущее автострахования.

Чем электронный полис отличается от бумажного полиса?

Главное преимущество электронного документа в том, что водителям не нужно посещать офис страховой компании, ждать в очереди, копировать и заполнять бумаги. Отсутствует давление со стороны агента, который, как правило, может навязывать дополнительные услуги. На сайте e-posluga.com.ua вы всегда можете быстро рассчитать ОСАГО и оформить полис за считанные минуты.

Какие документы могут понадобиться для оформления ОСАГО?

Документы, необходимые для оформления электронного полиса ничем не отличаются от тех, что требуются для бумажного варианта. Чтобы заказать страховку достаточно данных о водителе (паспорт, ИНН и водительское удостоверение) и об автомобиле (технический паспорт). Дополнительные документы могут понадобиться, если вы страхуете автомобиль от имени юридического лица.

На сайте еПослуга можно оформить полис ОСАГО?

Первым шагом при получении электронной автогражданки является заполнение анкеты на нашем сайте. После внесения данных по транспортному средству и личной информации калькулятор ОСАГО рассчитает стоимость, исходя из марки авто, места регистрации, года выпуска и объёма двигателя и оплаченный с помощью банковской карты полис, придет к вам на E-mail, указанный в анкете.

Предлагаем страховку ОСАГО от 20 ТОП компаний Украины

Страховые компании используют разные методы для удержания и обновления клиентской базы. При описании страховых программ всегда видны все плюсы и минусы, что позволяет выбрать наиболее привлекательный и выгодный для себя вариант. Специалисты еПослуга тщательно отобрали качественные предложения от 20 ТОП страховых компаний Украины. Страховка ОСАГО с еПослуга – это длительное сотрудничество на отличных условиях и выгодная цена полиса.

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