Где выгодно купить туристическое снаряжение в Екатеринбурге с доставкой

Интернет-магазин Camp Active предлагает широкий ассортимент туристического снаряжения. Например, кемпинговые шатры https://campactive.ru/catalogue/turisticheskie-shatry/. Продукция сертифицирована и отвечает высоким требованиям качества, эксплуатационной надежности. На сайте можно найти предложения в разных ценовых категориях.

Основные категории

Разные виды палаток и шатров.

Туристические и походные спальники и рюкзаки.

Кемпинговая и походная мебель, посуда.

Газовое оборудование.

Некоторые товары можно приобрести со скидкой до 10%. Они размещены в соответствующем разделе.

Что можно приобрести

В магазине представлены палатки на разное количество мест. Есть зимние, кемпинговые, треккинговые варианты. В наличии палатки с автоматическими функциями, двухсекционные, с тамбуром и пр. Это продукция известных производителей. Например, Trek Planet, Jungle Camp, Alexika, High Peak, Tengu и многих других. В наличии также аксессуары к палаткам.

На сайте есть большой выбор туристических и пляжных шатров, тентов. В наличии водостойкие модели и варианты с автоматическими функциями. Для комфортного сна и отдыха в походе стоит приобрести туристические коврики, спальники и матрасы. Для быстрого передвижения на сайте предлагают походные рюкзаки и сумки.

Кемпинговая мебель представлена разными моделями столов и стульев, кресел и кроватей. Есть и наборы мебели. В поход стоит взять специальную посуду. В магазине предлагают кружки и термокружки, термосы. В наличии чайники, миски, котелки, кастрюли, грили. В наличии и наборы посуды. Газовое оборудование представлено горелками, плитками, лампами.

Заказ оформляется непосредственно на сайте через онлайн-корзину. Есть также возможность заказа по телефону или электронной почте. Доставка по Екатеринбургу осуществляется в день заказа курьерской службой. По территории Российской Федерации грузы доставляются транспортными компаниями. Заказ можно оплатить различными способами. Например, наличными курьеру, банковскими картами, электронными деньгами.

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