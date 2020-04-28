Сайт о достопримечательностях с фото и отзывами

На сайте TopGid представлена информация о достопримечательностях многих стран и городов мира. Много публикаций и о России. Например, о том, что посмотреть в Нижнем Новгороде из достопримечательностей? В древнем русском городе есть на что взглянуть. Это и Нижегородский Кремль, Большая Покровская улица, Зоопарк «Лимпопо», парк Швейцария, улица Рождественская и многое другое.

Достоинства сайта

Публикации выполнены в виде справочной информации. Однако ко многим имеются и живые описания. Найти нужную достопримечательность можно, задав поисковый запрос в соответствующей строке. Для этой цели также можно использовать алфавитный указатель по странам и городам. К каждой достопримечательности указаны не только данные (адрес, географическое положение на карте, температура воздуха и пр.), но и большое количество фотографий. По ним можно по достоинству оценить все прелести и виды мест и объектов, изображенных на фото.

На сайте множество описаний общеизвестных достопримечательностей:

статуя Христа-Спасителя;

пирамида Хеопса;

Тадж Махал;

Стоунхендж;

Эйфелева башня;

статуя Свободы и многие другие.

Однако есть и описания и справочная информация о многих малоизвестных достопримечательностях. Это местечки и объекты, расположенные в труднодоступных местностях, малопосещаемых туристами странах. В каталоге большое количество описаний и данных о достопримечательностях в таких странах, как Пакистан, Узбекистан, Перу, Иордания, Индонезия и пр. Конечно, в базе данных содержится информация и о достопримечательностях в популярных туристических странах. Например, Франции, Испании, Египта, Италии, Вьетнама, Гоа и пр.

На сайте есть раздел «Вопрос-Ответ». В нем можно найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. В разделе «Путешествия» публикуются материалы о самостоятельных поездках туристов в разные местности, города и страны. В разделе «Обсуждаемое» имеются отзывы реальных людей, которые побывали в интересных туристических местах мира.

При необходимости можно связаться с администратором для выяснения вопросов и предложений. Контакты есть на сайте.

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