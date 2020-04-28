Где выгодно купить мебель с доставкой по России?

Интернет-магазин CHIEDO COVER предлагает широкий ассортимент мебели и текстильной продукции. На его сайте можно приобрести мягкие стулья, диваны, столы, банкетный текстиль и многое другое. В магазине действуют выгодные цены, клиентам предлагается качественная мебель с высокими эксплуатационными показателями. Ассортимент постоянно пополняется новыми поступлениями.

Основные предложения

Стулья.

Столы.

Подстолья.

Столешницы.

Банкетный текстиль.

Диваны и кресла.

Решения в стиле лофт.

Некоторые товары стоят дешевле по акции. Их можно найти в соответствующем разделе сайта. В каталоге имеются и другие категории товаров. Это ткани, мебель для хранения, посуда, освещение, оборудование. В наличии также решения для интерьера разных помещений, гостиниц. Это различная мебель и оборудование HoReCa для оснащения гостиничных объектов, ресторанов и кафе.

Мебель и мягкие стулья для HoReCa

В каталоге магазина представлено множество решений для гостиниц и ресторанов, кафе. Это кухонное оборудование и мебель, предметы меблировки гостиничных номеров и холлов. Есть также разные варианты мебели для обустройства залов кафе и ресторанов, интерьерные решения и многое другое.

В каталоге представлено большое количество стульев HoReCa. Это изделия разных типоразмеров, расцветок, форм, дизайна. Разнообразие мебели позволяет подобрать оптимальные варианты под интерьерный дизайн помещений заведения.

В каталоге представлены такие виды мягких стульев, как:

банкетные;

уличные;

для кафе;

для фуд-кортов;

барные;

офисные.

В наличии конструкции на металлическом каркасе. Есть алюминиевые, деревянные, пластиковые стулья, а также из ротанга. Это продукция популярных производителей. Например, брендов Кьявари, Кроссбэк, Венские, Наполеон, Такер. А также Eames и Tolix.

В каталоге магазина представлена мебель не только для HoReCa, но и для других объектов. Есть предметы меблировки для офисных и жилых помещений, сада и дачи, уличная мебель и пр. Консультации и подробную информацию можно получить у менеджера по телефону, контактные данные указаны на сайте.

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