Нижегородское минэкологии утвердило заключение комиссии госэкспертизы по проекту благоустройства парка "Швейцария" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров утвердил заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по рассмотрению материалов проектной документации объектов комплексного благоустройства территории парка "Швейцария" ("Приокский"). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Экспертиза проводилась на той территории парка, которая находится в границах памятника природы регионального значения "Урочище Слуда". Основная ее задача — обеспечить сохранность природных комплексов и объектов на территории памятника природы, в том числе редких видов растений и животных.

"В заключении экологической экспертизы отражены рекомендации и предложения, которым необходимо следовать, чтобы исключить негативные последствия для памятника природы. Также мы считаем, что привлекать представителей общественности нужно на всех этапах работ: от внесения изменений в проект до самих работ по комплексному благоустройству. По редким видам растений и животных "Урочища Слуда" составлена карта, но ее необходимо скорректировать в период вегетации — как раз в мае. Если они будут обнаружены в зоне предполагаемых работ, нужно скорректировать и проектные решения", - сказал Денис Егоров.

Разработчикам проекта министерство экологии и природных ресурсов предложило комплекс мер для минимизации возможного нежелательного влияния на растительный и животный мир природного комплекса при производстве работ. Также есть запрет на вырубку в гнездовой период, который длится с 1 апреля по 31 июля, чтобы не беспокоить животных в возможных местах обитания и районах их миграций. Замечания нижегородцев и общественных организаций, озвученные на общественных слушаниях, также были учтены в проекте.

В представленной проектной документации в границах памятника природы предусмотрена вырубка аварийных деревьев и посадка новых насаждений, установка скамеек, урн и навесов без фундамента в границах дорожно-тропиночной сети, а для обеспечения безопасности посетителей в вечернее время суток под некоторыми дорожками — прокладка наружного освещения с отключением его в ночное время. Кроме того, предусмотрена реконструкция лестниц с обсадкой кустарником в целях защиты склона от разрушения, сходов от верхнего плато к набережной, установка информационных стендов и табличек, а также мероприятия по инженерной защите территории (включая реконструкцию ливневой канализации и мероприятия по противооползневой защите), модернизация сооружений горнолыжной базы.

Отметим, что в границах памятника природы проектом не предусматривается размещение объектов капитального строительства, планируется использовать только ручной механизированный инструмент и средства малой механизации.

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На территории памятника природы регионального значения "Урочище Слуда" сохранилась 120-летняя дубрава, где растут облепиха, яблоня, кизильник черноплодный, розы сизая и морщинистая. На склоне есть ландшафтные поляны с разнообразием трав, в том числе редких видов растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области.

Фауна памятника природы по результатам полевых обследований представлена 40 видами птиц, 6 видами земноводных, 4 видами класса пресмыкающихся, 8 видами мелких млекопитающих. Среди охраняемых видов животных на территории наблюдения на пролете отмечена серая цапля и белая лазоревка, также занесенные в Красную книгу Нижегородской области.