Подготовка паркетного пола перед лакировкой

После укладки паркета, для придания ему эффектного вида, его покрывают лаком строго по технологии. Паркетный лак предохраняет древесину от разрушения, влаги и загрязнения.

Покрывать лаком можно не только новый паркет, но и хорошо отшлифованный старый, а также обычный деревянный пол из досок. Технология покрытия паркета лаком построена в несколько этапов.

Технология нанесения лака на паркет

Сначала уложенный паркет шлифуют шлифовальной машиной. Если вы решили обновить старый пол, придётся снять верхний слой лака вместе с въевшейся грязью и мастикой. Для этого пользуются шлифмашиной LAGLER, с помощью которой можно выполнить шлифовку паркета без пыли и выноса мебели из жилого помещения, что очень удобно. Достаточно накрыть мебель тонкой пленкой.

Проверьте всё покрытие, нет ли на планках сколов, треснувших и повреждённых элементов. Их необходимо заменить. Если в полу появились трещины или разошлись швы, заделайте их специальной шпатлёвкой, подобранной в тон основной древесины. Вместо шпатлёвки можно использовать самостоятельно приготовленную смесь из клея и древесной пыли. Смесь втирают в трещины и швы куском мягкой резины и дают время хорошо просохнуть. Через время проверяют, как высохла шпатлёвка, если она сморщилась и сильно уменьшилась, необходимо по этим местам пройтись повторно. После шпатлевания повторно проводят ещё одну тонкую шлифовку абразивом Р120-Р150 .

Только лишь после проведения ремонтных и подготовительных работ пол вскрывают лаком. Перед вскрытием пол хорошо пылесосят от пыли, волос и прочего производственного мусора. Вскрывают пол с помощью валика, покрытого синтетической тканью с мелким ворсом, типа велюра. В углах, под стенами и на плинтусах работают маленькой кисточкой. Дерево хорошо впитывает жидкости, поэтому для первого слоя необходимо набирать лак на валик обильно и растирать его до полного впитывания. На первый слой пойдёт примерно в два раза больше лака, чем на следующие два. Обычно наносят два – три слоя.

Начинать работу необходимо от окна и двигаться по направлению к двери. Лучше всего такую работу делать в дневное время при естественном освещении, когда можно легко заметить недостатки покрытия и сразу же их устранить. Если помещение широкое, всю площадь разбивают условно на полосы шириной до 1,5 м. Сначала красят дальнюю полоску от дверей и ближнюю к окну, а завершают крайней, которая ближе к дверям.

Первый слой сохнет примерно 2 -3 часа. В это время закрывают окна и двери, чтобы не допустить попадание пыли на пол. После полного высыхания пол снова шлифуют мелкозернистой шкуркой и повторно пылесосят. Эту процедуру провести нужно обязательно, т.к. все огрехи проявятся неровностями на полу.

Второй слой наносят так же, как и первый, только в меньшем количестве лака. Если в помещении будет большая проходимость, лучше нанести дополнительно и третий слой. Перед нанесением каждого слоя, давайте время хорошо высохнуть предыдущему, затем всю процедуру со шлифовальной машиной и пылесосом нужно повторять заново. От того, насколько тщательно будет отшлифована поверхность перед покрытием лаком и убран весь мусор, зависит внешний вид будущего пола, поэтому не торопитесь и делайте все как можно лучше. Ведь потом вы будете смотреть на этот пол минимум 5-7 лет.

Допинформация по работе с паркетным полом по ссылке: https://parketmaster.kiev.ua/remont-parketa-kiev-cena

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