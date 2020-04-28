Особенности перевозки овощей и фруктов: как отправить скоропортящийся груз из Астаны в Алматы

Продукты питания часто перевозятся внутри Казахстана. Предприниматели постоянно расширяют географию деятельности и открывают новые точки сбыта овощей и фруктов в разных городах республики. Эти продукты относятся к скоропортящимся. Перевозить такие грузы Астана — Алматы стоит внимательно, с соблюдением всех норм и требований.

Особенности перевозки скоропортящихся грузов

К скоропортящимся относят все продукты, у которых ограничен срок годности. К ним предъявляются особые условия грузоперевозки — чтобы сохранить свежесть и товарный вид. Овощи и фрукты также относятся к этой категории. И их важно корректно перевозить, чтобы не допустить:

Механические повреждения мягких овощей и фруктов. Такой заботы требуют томаты, сливы, персики, свежесобранные ягоды.

Задыхания продуктов питания — герметичность вредит продукции. Овощи и фрукты при длительной доставке могут ссыхаться, деформироваться.

Образование плесени из-за повышенной влажности. Свежие продукты питания очень капризны к уровню влажности.

Появление темных пятен и других дефектов из-за слишком низкой температуры. Замораживать фрукты можно, но только не в процессе перевозки, а в специальных камерах с соблюдением технологий.



Менее капризны к доставке сухофрукты, особенно расфасованные в герметичные пакеты. Все остальные овощи, включая картофель, перевозятся с соблюдением норм и требований к перевозке скоропортящихся грузов из Астаны в Алматы.

Общие требования к продукции

Грузоперевозчик берет ответственность за качество доставки. И после принятия груза он несет ответственность за его сохранность. Поэтому важно следить за качеством свежих овощей и фруктов до их загрузки в кузов. К основным показателям качества товара относят:

Все продукты одной степени зрелости.

Нет видимых дефектов, включая вмятины и трещины.

Нет большого количества грязи на поверхности.

Отсутствие признаков поражения вредителями.



Чтобы без труда проверить все перечисленные факторы, овощи и фрукты упаковывают в специальные открытые коробки, в которых размещают только один, два яруса продукции. Не допускается транспортировка в закрытых ящиках. Только картофель можно перевозить в мешках. Исключение — ранний урожай картофеля, который транспортируется в жесткой таре из-за мягкости и тонкости кожуры.

Важно! К каждому классу грузов выделяются отдельные требования по упаковке. Грузоотправитель с ними хорошо знаком. Но водителю также стоит их изучить, чтобы в процессе доставки предприниматель не смог списать своих ошибок на перевозчика.

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