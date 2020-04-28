Преимущества установки пластиковых окон

Уже несколько лет не утихают споры о том какие окна лучше пластиковые или деревянные? Те, кто предпочитает все экологичное и натуральное, утверждают, что пластик не дышит и наоборот нарушает микроклимат в помещениях. Но так ли это на самом деле?
Пластиковые окна Алматы имеют ряд неоспоримых преимуществ.
- Герметичность. При условии правильной установки окна из пластика никогда не создадут сквозняки. В отличие от деревянных аналогов не придется думать о том, как покрасить окна или заклеить на зиму. Когда потеплеет не придется тратить время на то, чтобы удалить остатки клея.
- Нет пыли. Если вы хотите раз и навсегда забыть о пыли на подоконниках, то просто установите сетку на летний период времени.
- Долгий срок эксплуатации. Окна из пластика не требуют специального обслуживания. Фурнитуру периодически можно смазывать машинным маслом, а уплотнители силиконом. С такими окна вы забудете, что такое красить рамы. Для ухода достаточно протирать рамы мыльным раствором. Единственное пренебрегайте составами, в которых есть абразивные частицы, кислоты и растворители. Они ухудшат внешний вид окон.
- Шумоизоляция. Окна из пластика рекомендовано устанавливать людям, чьи комнаты выходят на шумную проезжую часть. Вы не услышите гудков машины, криков детей. Достаточно установить однокамерный пакет, чтобы избавится от посторонних шумов.
- Окна ПВХ устойчивы к перепадам температур, влажности. Конструкция сделана таким образом, что вода не попадает внутрь. Поэтому структура не деформируется и не разрушится.
- Также стоит отметить устойчивость к огню. Пластик не загорится самостоятельно и не расплавится при воздействии большой температуры.
Еще одна особенность кроется в том, что окна могут быть изготовлены любой формы, цвета и оттенка. Очень популярна имитация под дерево. Причем вид снаружи и внутри может отличатся, что позволяет органично вписать окна в интерьер комнаты. Рынок насыщен предложениями, поэтому без труда можно найти подходящий вариант по соотношению цены и качества.
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