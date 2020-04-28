Преимущества установки пластиковых окон

Уже несколько лет не утихают споры о том какие окна лучше пластиковые или деревянные? Те, кто предпочитает все экологичное и натуральное, утверждают, что пластик не дышит и наоборот нарушает микроклимат в помещениях. Но так ли это на самом деле?

Пластиковые окна Алматы имеют ряд неоспоримых преимуществ.

Герметичность. При условии правильной установки окна из пластика никогда не создадут сквозняки. В отличие от деревянных аналогов не придется думать о том, как покрасить окна или заклеить на зиму. Когда потеплеет не придется тратить время на то, чтобы удалить остатки клея.

Нет пыли. Если вы хотите раз и навсегда забыть о пыли на подоконниках, то просто установите сетку на летний период времени.

Долгий срок эксплуатации. Окна из пластика не требуют специального обслуживания. Фурнитуру периодически можно смазывать машинным маслом, а уплотнители силиконом. С такими окна вы забудете, что такое красить рамы. Для ухода достаточно протирать рамы мыльным раствором. Единственное пренебрегайте составами, в которых есть абразивные частицы, кислоты и растворители. Они ухудшат внешний вид окон.

Шумоизоляция. Окна из пластика рекомендовано устанавливать людям, чьи комнаты выходят на шумную проезжую часть. Вы не услышите гудков машины, криков детей. Достаточно установить однокамерный пакет, чтобы избавится от посторонних шумов.

Окна ПВХ устойчивы к перепадам температур, влажности. Конструкция сделана таким образом, что вода не попадает внутрь. Поэтому структура не деформируется и не разрушится.

Также стоит отметить устойчивость к огню. Пластик не загорится самостоятельно и не расплавится при воздействии большой температуры.

Еще одна особенность кроется в том, что окна могут быть изготовлены любой формы, цвета и оттенка. Очень популярна имитация под дерево. Причем вид снаружи и внутри может отличатся, что позволяет органично вписать окна в интерьер комнаты. Рынок насыщен предложениями, поэтому без труда можно найти подходящий вариант по соотношению цены и качества.

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