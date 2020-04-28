Лампы для выращивания растений: разновидности и их особенности

Выращивая растения в домашних условиях, важным моментом в этом процессе станет создание подходящего освещения. Для этих задач необходимо выбрать светодиодные лампы для растений.

Разновидности изделий

Сейчас на рынке можно найти огромный выбор осветительных приборов для растений. Однако, большой ассортимент изделий часто усложняет задачу, тем самым многие покупатели находятся в тупике. Для того чтобы сразу выбрать подходящую модель, необходимо при покупке учитывать цель установки, а также разновидность растения.

Всего выделяют следующие разновидности осветительных приборов для растений:

Светодиодные лампы. Это оптимальный вариант для обеспечения дополнительной подсветки растения. Благодаря своей безопасной конструкции, такое изделие можно устанавливать на близком расстоянии от листов, не боясь повредить их структуру. В зависимости от разновидности растений и их расположений, выбирают модели разных форм. К примеру, лампы трубчатой формы идеально подходят для выращивания растений на подоконнике, а вот фитопанель устанавливают над широкими полками. Накаливания. Это простой и дешевый вариант, однако при этом и самый неэффективный. Из-за малой светоотдачи и большого нагрева редко используют для освещения растений, так как часто становятся причиной повреждения их структуры. Рационально использовать такие приборы только в тех случаях, когда нужно создать освещение на непродолжительный период времени. Люминесцентные лампы. Достаточно популярная модель, так как благодаря широкому выбору, позволяет использовать их в большом количестве в разных помещениях. Самый оптимальный вариант – люминесцентные металлические лампы, которые имеют яркое излучение и стабильный световой поток. По своим характеристикам очень похожи на обычное дневное освещение. Единственный недостаток – высокая стоимость изделия.

Выбирая лампу для выращивания, обязательно нужно учитывать характеристики самого растения, а также основные требования.

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