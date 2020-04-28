Точечное освещение: особенности, преимущества

Осветительные приборы играют важную роль в создании комфортного освещения помещения. Сейчас магазины предлагают огромный выбор таких изделий. Найти подходящий вариант можно например на сайте: https://ekt.kz.

Точечное освещение

Во время ремонтных работ, особое внимание специалисты уделяют созданию качественного освещения помещения. Выбранные осветительные приборы должны создавать равномерный свет, при этом незначительно расходуя электроэнергию.

Обычно все осветительные приборы классифицируются в зависимости от способа установки. Самый пожалуй популярный вариант на современном рынке - встраиваемые модели. Такие изделия отличаются компактными размерами, которые можно использовать в качестве основного источника света, либо для создания дополнительного.

Самый популярный вариант установки такого оборудования – точечная подсветка. Благодаря такой конструкции, можно создать основное освещение помещения, при этом акцентировав внимание на рабочей или игровой зоне.

Изделия для создания точечного освещения обычно имеют квадратную или прямоугольную форму. В зависимости от цвета свечения, могут иметь как холодные и теплые оттенки, так и многоцветные.

Для установки таких светильников потребуется помощь специалистов, так как для их монтажа используют подпружинные скобы, которые устанавливают в специальные отверстия. Благодаря таким особенностям, все монтажные элементы надежно скрыты, при этом визуально видно только сам светильник.

Точечное освещение используют часто для оборудования дополнительной подсветки на различных шкафах, полках и балконах. Кроме того, некоторые конструкции оборудованы поворотным механизмом, благодаря чему площадь освещения значительно увеличивается.

Для подбора осветительных прибор необходимо учитывать следующие параметры:

Площадь помещения. Особенности подсветки (общая, локальная). Количество осветительных приборов. Мощность изделий.

Светильники – важная часть любого дома, поэтому данное изделие стоит выбирать максимально детально, учитывая все особенности помещения.

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