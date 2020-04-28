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Общество

Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Татьяны Цыганковой

05 мая 2020 17:53  [233] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного деятеля культуры РФ, почетного жителя Нижнего Новгорода Татьяны Цыганковой (1931-2020). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Татьяна Цыганкова почти 50 лет возглавляла Нижегородское театральное училище. Под ее руководством училищу было присвоено имя Народного артиста СССР Евгения Евстигнеева.

"Есть люди, которые определяют культурный ландшафт города и региона. Истории их жизни слились с историей Нижнего Новгорода, стали неотъемлемой ее частью. Татьяна Васильевна была одним из таких людей. Под ее руководством наше театральное училище стало одним из лучших в стране, обрело имя, под которым его теперь знают во всем мире. Она воспитала целую плеяду прекрасных артистов, настоящих профессионалов своего дела, любящих театр и живущих им. У Татьяны Цыганковой был настоящий педагогический дар, способный разжигать искры таланта, заложенные в человеке", - сказал Глеб Никитин.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Васильевны, всем, кто знал и общался с ней. Уверен, что память о ней достойна увековечения", - добавил губернатор.

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