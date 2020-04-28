Коронавирус выявлен в 47 районах Нижегородской области Общество

По состоянию на 6 мая 2020 года, подтвержденные случаи заражения коронавирусом по-прежнему зарегистрированы в 47 районах и городских округах Нижегородской области, включая Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Наибольшее число заболевших – 1613 человек – проживают в Нижнем Новгороде. Кроме того, коронавирус подтвержден у 287 жителей Дивеевского района, 276 жителей Павловского района, у 112 человек в Кулебакском районе, у 109 человек в Дзержинске, у 104 человек в Починковском районе.

Ни одного подтвержденного случая заболевания по-прежнему не зафиксировано в Варнавинском, Воскресенском, Княгининском и Тонкинском районах.

Общее число больных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 6 мая составляет 3 298 человек. При этом 428 человек выздоровели, 16 человек умерли.

"Мы постоянно наращиваем объем тестирования и совершенствуем методики выявления коронавируса. Надо понимать, что среди тех, у кого выявлен коронавирус, около 50% людей с бессимптомным или легким протеканием болезни", - сказал Глеб Никитин.



Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 6 мая):



Ардатовский – 82 подтвержденных случая

Арзамасский (с учетом г.о.г Арзамас) – 44 подтвержденных случая

Балахнинский – 16 подтвержденных случаев

Богородский – 81 подтвержденный случай

Большеболдинский район – 2 подтвержденных случая

Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай

Борский – 51 подтвержденный случай

Бутурлинский – 11 подтвержденных случаев

Вадский – 1 подтвержденный случай

Вачский – 11 подтвержденных случаев

Ветлужский – 1 подтвержденный случай

Вознесенский – 3 подтвержденных случая

Володарский – 23 подтвержденных случая

Воротынский – 3 подтвержденных случая

Выксунский – 46 подтвержденных случаев

Гагинский – 3 подтвержденных случая

Городецкий – 21 подтвержденный случай

Д.Константиновский – 25 подтвержденных случаев

Дзержинск – 109 подтвержденных случаев

Дивеевский – 287 подтвержденных случаев

Ковернинский – 1 подтвержденный случай

Краснобаковский – 3 подтвержденных случая

Краснооктябрьский – 29 подтвержденных случаев

Кстовский – 83 подтвержденных случая

Кулебакский – 112 подтвержденных случаев

Лукояновский – 9 подтвержденных случаев

Лысковский – 6 подтвержденных случаев

Навашинский – 24 подтвержденных случая

Павловский – 276 подтвержденных случаев

Первомайский – 7 подтвержденных случаев

Перевозский – 2 подтвержденных случая

Пильнинский – 10 подтвержденных случаев

Починковский – 104 подтвержденных случая

Семеновский – 26 подтвержденных случаев

Сергачский – 37 подтвержденных случаев

Сеченовский – 4 подтвержденных случая

Сокольский – 2 подтвержденных случая

Сосновский – 16 подтвержденных случаев

Спасский – 5 подтвержденных случаев

Тоншаевский – 5 подтвержденных случаев

Уренский – 7 подтвержденных случаев

Чкаловский – 6 подтвержденных случаев

Шарангский – 8 подтвержденных случаев

Шатковский – 11 подтвержденных случаев

Шахунский – 28 подтвержденных случаев

Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее.



В районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 209 подтвержденных случаев

Канавинский – 288 подтвержденных случаев

Ленинский – 273 подтвержденных случаев

Московский – 109 подтвержденных случаев

Нижегородский – 268 подтвержденных случаев

Приокский – 130 подтвержденных случая

Советский – 181 подтвержденный случай

Сормовский – 155 подтвержденных случаев.