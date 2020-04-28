Коронавирус выявлен в 47 районах Нижегородской области

По состоянию на 6 мая 2020 года, подтвержденные случаи заражения коронавирусом по-прежнему зарегистрированы в 47 районах и городских округах Нижегородской области, включая Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Наибольшее число заболевших – 1613 человек – проживают в Нижнем Новгороде. Кроме того, коронавирус подтвержден у 287 жителей Дивеевского района, 276 жителей Павловского района, у 112 человек в Кулебакском районе, у 109 человек в Дзержинске, у 104 человек в Починковском районе.
Ни одного подтвержденного случая заболевания по-прежнему не зафиксировано в Варнавинском, Воскресенском, Княгининском и Тонкинском районах.
Общее число больных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 6 мая составляет 3 298 человек. При этом 428 человек выздоровели, 16 человек умерли.
"Мы постоянно наращиваем объем тестирования и совершенствуем методики выявления коронавируса. Надо понимать, что среди тех, у кого выявлен коронавирус, около 50% людей с бессимптомным или легким протеканием болезни", - сказал Глеб Никитин.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 6 мая):
Ардатовский – 82 подтвержденных случая
Арзамасский (с учетом г.о.г Арзамас) – 44 подтвержденных случая
Балахнинский – 16 подтвержденных случаев
Богородский – 81 подтвержденный случай
Большеболдинский район – 2 подтвержденных случая
Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай
Борский – 51 подтвержденный случай
Бутурлинский – 11 подтвержденных случаев
Вадский – 1 подтвержденный случай
Вачский – 11 подтвержденных случаев
Ветлужский – 1 подтвержденный случай
Вознесенский – 3 подтвержденных случая
Володарский – 23 подтвержденных случая
Воротынский – 3 подтвержденных случая
Выксунский – 46 подтвержденных случаев
Гагинский – 3 подтвержденных случая
Городецкий – 21 подтвержденный случай
Д.Константиновский – 25 подтвержденных случаев
Дзержинск – 109 подтвержденных случаев
Дивеевский – 287 подтвержденных случаев
Ковернинский – 1 подтвержденный случай
Краснобаковский – 3 подтвержденных случая
Краснооктябрьский – 29 подтвержденных случаев
Кстовский – 83 подтвержденных случая
Кулебакский – 112 подтвержденных случаев
Лукояновский – 9 подтвержденных случаев
Лысковский – 6 подтвержденных случаев
Навашинский – 24 подтвержденных случая
Павловский – 276 подтвержденных случаев
Первомайский – 7 подтвержденных случаев
Перевозский – 2 подтвержденных случая
Пильнинский – 10 подтвержденных случаев
Починковский – 104 подтвержденных случая
Семеновский – 26 подтвержденных случаев
Сергачский – 37 подтвержденных случаев
Сеченовский – 4 подтвержденных случая
Сокольский – 2 подтвержденных случая
Сосновский – 16 подтвержденных случаев
Спасский – 5 подтвержденных случаев
Тоншаевский – 5 подтвержденных случаев
Уренский – 7 подтвержденных случаев
Чкаловский – 6 подтвержденных случаев
Шарангский – 8 подтвержденных случаев
Шатковский – 11 подтвержденных случаев
Шахунский – 28 подтвержденных случаев
Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее.
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 209 подтвержденных случаев
Канавинский – 288 подтвержденных случаев
Ленинский – 273 подтвержденных случаев
Московский – 109 подтвержденных случаев
Нижегородский – 268 подтвержденных случаев
Приокский – 130 подтвержденных случая
Советский – 181 подтвержденный случай
Сормовский – 155 подтвержденных случаев.
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