Таможенное оформление в Польше

Компания AGL DIVISION предлагает услуги, связанные с таможенным оформлением. Она располагается в польском городе Люблин. Он находится на пересечении крупных европейских транзитных маршрутов. Таможенная служба Польши предоставила ей статус AEO. Он подтверждает высокую надежность и финансовую дисциплину компании. Ее основной услугой является таможенное оформление в Польше. Компания обеспечивает высокий уровень сервисного обслуживания для клиентов. Она помогает им наладить логистику грузоперевозок, договориться с поставщиками продукции, решать трудности и пр.

Основные предложения

Складские услуги.

Экспедиторские услуги.

Таможенное агентство.

Паллетный экспресс.

У компании имеются собственные складские площади. Они удачно расположены для быстрых грузоперевозок по Европе. К услугам клиентов таможенный склад и склад временного хранения, обычные складские зоны. Есть открытые площадки для хранения. Клиентам предоставляется эффективная складская логистика, услуги отгрузки и складирования.

У компании имеется отдел логистики. Он организует грузоперевозки по всему миру разными видами транспорта. Клиенты могут воспользоваться перевозкой грузов авиационным, железнодорожным, автомобильным и морским транспортом. У компании выгодные расценки на экспедиторские услуги. Она сотрудничает со многими мировыми, европейскими перевозчиками. При этом гарантирует безопасность перевозки грузов.

Компания оказывает все виды таможенных услуг в ЕС. Она занимается растаможиванием грузов импортируемых или экспортируемых из Евросоюза. А также выполняет таможенное декларирование. Она отправляет нерастаможенные грузы под таможенным контролем в любую точку мира. В ее услуги входит помощь в оформлении товарно-транспортных и таможенных документов и многие другие услуги.

В услугу паллетного экспресса входит доставка сборных грузов. Она имеет ряд преимуществ перед обычными грузоперевозками. Транспортировка сборных грузов стоит дешевле, скорость отправки выше. Транспорт отправляется регулярно.

Подробности можно узнать у менеджера по телефону.

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