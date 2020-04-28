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Общество

Благоустройство вокруг Кабацкого озера началось в Богородске

06 мая 2020 14:21  [63] Общество

Благоустройство вокруг Кабацкого озера началось в Богородске. По итогам проведенных работ там появятся лодочная станция, выставочный павильон и комьюнити-центр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Общественное пространство в 2019 году стало победителем Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения", который проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

"Кабацое озеро является историческим центром Богородска. Рядом с ним расположены многоквартирные дома, построенные в 19 веке, являющиеся объектами культурного наследия. Недалеко также находились кожевенные и гончарные производства, благодаря которым город был известен по всей России. Все это было учтено при создании проекта. Рассчитываем, что после преображения данная территория не только станет местом притяжения жителей города, но и повысит его туристический потенциал", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Концепцию благоустройства при активном участии жителей разработал Институт развития городской среды Нижегородской области. Предполагается, что в рамках благоустройства на озере, со стороны улицы Кашина, будет создана площадка для созерцания и зона тихого отдыха с возможностью спуска к воде. Улица Брагина в основном станет пешеходной. Переулок со стороны реки Рязанка продолжится мостиком, который будет вести к площадке на озере.

Бетонный забор бывшего кожевенного завода планируется преобразовать в музейно-выставочную зону. Рядом расположится павильон, где также можно будет проводить выставки, экскурсии и мастер-классы.

На территории общественного пространства будет создан двухчастный арт-объект, который позволит увидеть силуэт утраченной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

В рамках озеленения планируется высадить на территории общественного пространства кустарники, декоративные яблони, рябины и черемухи: всего – почти 7 тысяч саженцов.

На реализацию проекта город получил федеральный грант в 75 млн рублей. Кроме того, предусмотрено софинансирование из местного бюджета в 7,5 млн. Планируется привлечь 12,5 млн рублей из внебюджетных источников.

Глеб Никитин также добавил, что в этом году в Нижегородской области начались работы по благоустройству на всех 4 объектах-победителях Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения-2019".

"Кроме Богородска, гранты на преображение общественных территорий от Минстроя России получили Дзержинск, Навашино и Урень. Там также стартовали работы. Общая сумма финансирования на 4 города – 249 миллионов рублей", - добавил глава региона.

Напомним, Нижегородская область трижды становилась победителем Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения". В 2018 году победителями стали Арзамас, Выкса, Семенов и Саров. Общая сумма, выделенная на их благоустройство в рамках конкурса, составила 325 млн рублей. В 2019 году в число городов, получивших федеральное финансирование, вошли Богородск, Дзержинск, Навашино и Урень. Сумма гранта – 249 млн рублей. В конкурсе 2020 года победителями признаны Выкса, Городец, Шахунья, и Бор. Общая сумма, которую города получат на преображение, составит 295 млн рублей.

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