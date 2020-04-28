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Общество

"ЛУКОЙЛ" капитально отремонтировал памятник "Вечный огонь" в Кстове

06 мая 2020 16:16  [67] Общество

Фото: пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтз"

При поддержке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне был проведен капитальный ремонт стелы "Вечный огонь" на площади Мира в городе Кстово. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

"Мы благодарны Компании "ЛУКОЙЛ" за поддержку и финансовую помощь в развитии города Кстово и Кстовского района. Приятно видеть, как преображаются знаковые места города, в рамках ежегодной реализации благотворительных программ ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", - отметил глава администрации Кстовского муниципального района Виталий Ковалев.

"Стела "Вечный огонь" - не просто архитектурное строение и украшение города, это святое место для всех кстовчан. В год 75-летия празднования Победы в Великой отечественной войне мы не могли оставаться в стороне и приняли решение о полной реконструкции стелы. Для нас это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, это благодарность людям, кто своим героическим трудом и ценой неимоверных усилий и жизни ковал победу, отдавшим все для фронта, это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу", - сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтз", депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.

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