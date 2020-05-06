"Почти 100 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус", - Глеб Никитин Общество

Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

По данным на 7 мая, 99 339 человек прошли тестирование на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он добавил, что средний показатель тестирования составляет на данный момент 3 101 человек на 100 тысяч населения. По абсолютному числу протестированных жителей Нижегородская область занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе.

"Расширение масштабов тестирования позволяет нам выявлять заболевание и у тех, у кого оно протекает бессимптомно или в легкой форме. Такие пациенты проходят лечение амбулаторно, на дому. В итоге мы можем снизить риск заражения для окружающих", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Только за последние сутки тестирование прошли 3 716 человек.

Глеб Никитин добавил, что число лабораторий, проводящих тестирование, выросло в регионе до 11.

Наибольшее количество тестов провели лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед " и в двух лабораториях в Сарове.