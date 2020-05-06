Опасность травм костей и суставов

Травмы суставов и костей – частые причины развития серьезных патологий.
Произойти травмирование костей и суставов может по различным причинам. Но все они связаны с падениями или ударами. При любом повреждении необходимо как можно скорей обратиться к врачу. После диагностики с помощью современного оборудования будет назначено правильное лечение, что минимизирует риски развития осложнений. Много полезной информации о костно-мышечной системе можно найти на сайте здесь https://vsekosti.ru/.
Опасность травм суставов связана с тем, что они могут спровоцировать развитие хронических патологий, трудно поддающихся лечению. Это может быть:
Симптомом серьезного повреждения сустава всегда является боль в пораженной области. Дополнительно может появиться припухлость и кровоизлияние. Кроме того нарушается подвижность сустава, а также его видоизменение в случае вывиха.
При переломах костей всегда возникает сильная боль, которая вызывает шок. Это проявляется непониманием того, что произошло серьезное травмирование. У человека бледнеют кожные покровы, учащается пульс, снижается артериальное давление. На фоне этого возможна потеря сознания. Явными признаками перелома костей является хруст и изменение формы конечности. При открытых переломах наблюдается разрыв мышц и можно увидеть часть сломанной кости через рану. Опасной в этом случае представляет возможная большая кровопотеря.
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