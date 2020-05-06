Стильная мебель в магазине «Мебель Торг» в Киеве

В интернет-магазине Mebeltorg представлены разные виды мебели по выгодным ценам. На его сайте mebeltorg.kiev.ua можно узнать об ассортименте более подробно. Магазин тщательно подбирает мебельную продукцию, отдавая предпочтение решениям известных производителей и проверенных поставщиков. В каталоге можно найти мебель в разных ценовых категориях, которая отвечает высоким требованиям качества и эксплуатационной надежности.

Основные предложения

Мебель для кухни.

Шкафы-купе.

Гардеробные.

Столы и стулья.

Офисная мебель.

Модульная мебель.

Матрасы.

Спальни.

Гостиные.

Прихожие.

Кровати.

Мебель для оснащения заведений HoReCa, зрительных залов и пр.

Меблировка жилых и офисных помещений, торговых залов и ресторанов, других заведений требует тщательного подхода. Мебель должна отвечать требованиям надежности и практичности, быть эстетичной и функциональной. В каталоге сайта представлены решения для дома и офиса, HoReCa и пр.

Каждое наименование снабжено описанием и фото товаров. К позициям указаны характеристики и дополнительные данные, стоимость. На основе такой информации потребителю легче делать выбор в пользу оптимального решения, сравнивая подходящие товары между собой по разным критериям. Например, типоразмерам, цвету поверхности, функциональным особенностям.

В магазине можно приобрести кухонные гарнитуры и шкафы-купе для прихожей, мебель для гардероба и столы, стулья. В наличии широкий ассортимент офисной мебели, включая письменные и компьютерные столы, кресла, шкафы. Широко представлена модульная мебель. Это практичные и функциональные решения, которые оптимальны для оснащения жилых и офисных помещений.

У компании в Киеве действуют два представительства. Заказ можно оформить онлайн через корзину на сайте. А также заказать товары по телефону или электронную почту. Доставка осуществляется по Киеву и территории Украины. Оплатить заказ можно наличными денежными средствами или банковским переводом на счет компании. Гарантия на мебель составляет двенадцать месяцев с момента продажи.

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