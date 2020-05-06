Где купить отличные сорта китайского чая в Орле

Чайный магазин и клуб «Пять стихий» предлагает китайский чай в ассортименте. На его сайте можно найти информацию о разных сортах чаев из Китая. А также заказать их. В качестве подарка можно приобрести авторские браслеты с эксклюзивным дизайном.

Основные предложения

Белый.

Зеленый.

Желтый.

Улун.

Красный, черный.

Пуэр.

В клубе собираются люди, которым нравится заваривать и вкушать чаи. В нем они могут наслаждаться чаепитиями в обществе единомышленников. Чайная традиция многих стран интересна и познавательна. Китайское чаепитие аутентично и уникально. Это притягивает многих людей, которые хотят насладиться отличными сортами чая и узнать о традициях Китая более подробно.

В рамках клуба действует школа цигун. В ней можно познать таинства тайцзи-цюань, даосскую йогу, медитацию. И, конечно, сам цигун. Обучение ведется по методике традиционных внутренних школ Китая. Практики помогают осуществлять контроль над дыханием, вниманием и телом. А также гармонизировать психическое и физическое состояние.



Одной из услуг клуба является организация чайных церемоний. Его члены проводят их дома или в офисе клиента. А также устраивают чайные церемонии в помещении клуба.

Преимущества услуг магазина и клуба

Высокое качество сортов чая.

Большой выбор сортов и разновидностей.

Качественное заваривание, приготовление чаев.

Подбор чая под конкретного человека (его вкусовые предпочтения, состояние здоровья).

Скидки постоянным клиентам на покупку чаев и проведение чайных церемоний.

Приобрести чаи можно непосредственно на сайте магазина. Достаточно выбрать подходящие товары и положить их в корзину. После оформления и оплаты заказа, он отправляется клиенту. Доставка действует по территории Российской Федерации и странам зарубежья. Заказы доставляются транспортными компаниями и почтой. При необходимости клиент может воспользоваться трекер-кодом для отслеживания посылки. По городу Орел действует курьерская служба доставки.

Консультации и дополнительную информацию предоставляет менеджер, контактные данные указаны на сайте.

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