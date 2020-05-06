Аренда серверного оборудования и услуги хостинга сайтов

Компания YottaHost предлагает услуги хостинга сайтов на собственном серверном оборудовании. В комплекс входят разные услуги. Например, виртуальный хостинг www.yotta.host/ru/hosting/shared-hosting. У компании выгодные цены. Она предлагает отличные возможности, ее предложения имеют конкурентные преимущества.

Предложения

Виртуальный хостинг.

Хостинг NVME.

Облачный хостинг.

Серверное оборудование

NVME VPS в США и России.

Облачные серверы.

Выделенный хостинг SSD.

Компания предлагает разные виды хостинга. У нее можно разместить сайт на виртуальной машине или в облачном хранилище, а также есть хостинг NVME. Серверное оборудование NVME VPS размещено на территории Российской Федерации и США. Клиенты могут воспользоваться услугами выделенного хостинга с хранением информации на высокоскоростных и надежных SSD накопителях.

Компания гарантирует стопроцентную производительность оборудования. Она предоставляет услуги резервного копирования данных. На ее серверах используется расширенная защита данных. Служба технической поддержки работает круглосуточно без перерывов и выходных. Облачный сервис работает на высокой скорости передачи данных. В большинстве серверов используются высокоскоростные SSD диски.

Преимущества хостинга

Выгодные тарифные планы.

Удобная миграция сайта с сервера на сервер.

Высокая производительность оборудования (близкое к 100% время работы).

Защита данных и конфиденциальности.

Круглосуточная служба поддержки.

Качественные сервисные услуги.

Выгодные расценки.

Компания стремится соответствовать требованиям времени и постоянно модернизирует серверное оборудование. Она внедряет инновационные технологии и программное обеспечение. При необходимости сайт клиента можно перенести с хостинга на хостинг компании без потери времени и данных. Серверное оборудование отличается высокой производительностью, оптимизировано для работы в современных сетях Интернета. Компания оказывает клиентам техническую поддержку, защищает их данные и обеспечивает конфиденциальность информации.

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