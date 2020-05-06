Монтажник получил тяжелые травмы на строительной площадке мкр. "Новая Кузнечиха"

Монтажник ООО "Комплексные Инженерные Решения" получил тяжелые травмы на строительной площадке мкр. "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте региональной Госинспекции труда.
Согласно информации, 5 мая при строительстве тепловой сети в районе дома № 28 автокран завалился набок. Перемещаемый им груз сместился в сторону и задел 44-летнего монтажника наружных трубопроводов.
В результате удара мужчина получил перелом позвоночника и черепно-мозговую травму.
В настоящее время обстоятельства уточняются.
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