Монтажник получил тяжелые травмы на строительной площадке мкр. "Новая Кузнечиха" Происшествия

Монтажник ООО "Комплексные Инженерные Решения" получил тяжелые травмы на строительной площадке мкр. "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте региональной Госинспекции труда.

Согласно информации, 5 мая при строительстве тепловой сети в районе дома № 28 автокран завалился набок. Перемещаемый им груз сместился в сторону и задел 44-летнего монтажника наружных трубопроводов.

В результате удара мужчина получил перелом позвоночника и черепно-мозговую травму.

В настоящее время обстоятельства уточняются.