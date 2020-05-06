Нижегородский малый бизнес во время пандемии уже привлек 56 млн рублей льготных займов Бизнес

Нижегородский малый бизнес во время пандемии коронавируса уже привлек 56 млн рублей льготных займов. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Он напомнил, что в регионе во время эпидемии действует новая мера поддержки для пострадавших от пандемии коронавируса предпринимателей – льготные микрозаймы по ставке от 1% годовых.

Предприниматели, чьи компании пострадали от эпидемии, смогут получить заемные средства от 50 тысяч до 5 млн рублей. В условиях программы предусмотрена возможность отсрочки уплаты основного долга до 10 месяцев, то есть предприниматели смогут вернуть деньги тогда, когда обороты компаний восстановятся.

"Эта мера позволит бизнесу пополнить оборотные средства в самый трудный период", - пояснил заместитель губернатора, добавив, что предприниматели также могут рефинансировать ранее полученные кредиты.

Прием заявок на микрозаймы и консультации по получению заемных средств ведет АНО "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области". Прием заявок продолжается.

Напомним, 23 апреля 2020 года губернатор Глеб Никитин расширил круг предпринимателей — получателей господдержки из регионального бюджета. В частности, бизнес теперь сможет получить субсидии на выплату зарплат и страховых взносов на 100% сотрудников. Перечень получателей субсидий дополнили социально ориентированными НКО и малыми и средними предприятиями из реестра социальных предпринимателей. Кроме того, финансовую помощь вправе получить индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников: они смогут заключить социальный контракт, предполагающий безвозмездную выплату в 11 248 рублей ежемесячно.