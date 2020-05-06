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Бизнес

Нижегородский малый бизнес во время пандемии уже привлек 56 млн рублей льготных займов

07 мая 2020 19:08  [74] Бизнес

Нижегородский малый бизнес во время пандемии коронавируса уже привлек 56 млн рублей льготных займов. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Он напомнил, что в регионе во время эпидемии действует новая мера поддержки для пострадавших от пандемии коронавируса предпринимателей – льготные микрозаймы по ставке от 1% годовых.

Предприниматели, чьи компании пострадали от эпидемии, смогут получить заемные средства от 50 тысяч до 5 млн рублей. В условиях программы предусмотрена возможность отсрочки уплаты основного долга до 10 месяцев, то есть предприниматели смогут вернуть деньги тогда, когда обороты компаний восстановятся.

"Эта мера позволит бизнесу пополнить оборотные средства в самый трудный период", - пояснил заместитель губернатора, добавив, что предприниматели также могут рефинансировать ранее полученные кредиты.

Прием заявок на микрозаймы и консультации по получению заемных средств ведет АНО "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области". Прием заявок продолжается.

Напомним, 23 апреля 2020 года губернатор Глеб Никитин расширил круг предпринимателей — получателей господдержки из регионального бюджета. В частности, бизнес теперь сможет получить субсидии на выплату зарплат и страховых взносов на 100% сотрудников. Перечень получателей субсидий дополнили социально ориентированными НКО и малыми и средними предприятиями из реестра социальных предпринимателей. Кроме того, финансовую помощь вправе получить индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников: они смогут заключить социальный контракт, предполагающий безвозмездную выплату в 11 248 рублей ежемесячно.

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