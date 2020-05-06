"Транснефть-Верхняя Волга" помогла благоустроить памятные места и мемориалы героям войны Общество

Фото: Транснефть-Верхняя Волга

Сотрудники АО "Транснефть-Верхняя Волга" в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне выполнили ремонт и благоустройство 32-х памятников и мемориалов воинам, погибшим в годы войны. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мероприятия проводились на территориях Нижегородской, Московской, Псковской, Рязанской, Кировской, Владимировской, Ивановской областей и Республики Марий Эл.

Добровольцы из числа сотрудников предприятия выполнили окраску и ремонт памятников, привели в порядок территории мемориальных комплексов и братских захоронений. В том числе, завершены работы по восстановлению памятника - танка "Т-34", установленного на Ступинской высоте в честь воинов– танкистов, павших в боях за освобождение г. Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков.

В рамках работ по благоустройству волонтёры АО "Транснефть-Верхняя Волга" высадили 159 саженцев голубой ели, красного клена и западной туи, а также 35 композиций из роз.

В р.п. Воротынец Нижегородской области заложен сквер в честь 75-летия Победы, в парке Победы Октября г.Кстово разбита "Аллея памяти". Кроме того, аллею из 28 саженцев туи волонтеры Великолукского завода "Транснефтемаш" высадили 7 мая на территории мемориального комплекса захоронения бойцов Красной Армии, погибших при освобождении г. Белого Тверской области.

Добровольцы соблюдали санитарные требования и нормативы социальной дистанции, а также использовали все необходимые средства индивидуальной защиты в целях нераспространения коронавирусной инфекции.

В год празднования Великой Победы АО "Транснефть-Верхняя Волга" реализует тематические благотворительные и волонтерские проекты. Большое внимание уделяется поддержке ветеранов войны, в том числе пенсионеров - бывших работников предприятия.

Кроме того, оказывается помощь нижегородскому отряду "Курган" в проведении поисковых работ в Бельском районе Тверской области. С конца июля прошлого года поисковики совместно с молодыми специалистами АО "Транснефть-Верхняя Волга" и работниками завода "Транснефтемаш" вели поиск и идентификацию останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной воны. По итогам работы экспедиции торжественно захоронены останки 96 воинов, имена троих из них были установлены.