Мусульманский сайт для жителей Москвы

Традиции Ислама восходят к первым векам нашей эры. На сайте «Время намаза» https://vremia-namaza.ru/ все интересующиеся могут узнать об этой религии. А верующие мусульмане получить точные и необходимые данные. В Москве у них иногда нет подходящих условий для проведения намаза. Сайт поможет получить сведения, как проводить его в столичных условиях.

Основные разделы

Время намаза.

Направление киблы.

Онлайн трансляция из Мекки.

Коран.

Рамадан 2020.

Сайт информативен и полезен, на нем собрано много уникальных и практических данных.

Что можно узнать

На сайте можно узнать точное время проведения мусульманских молитв по московскому времени. Как проводить намаз в городских условиях. Есть материалы об истории возникновения намаза. А также его разновидностях, главных правилах моления. На сайте собраны простые практические советы. Есть информация, как определять время проведения молитв. На сайте имеются материалы о Рамадан.

Целый раздел посвящен Кибле – направленность к Каабе из любой точки планеты. В ее сторону осуществляют намаз. На сайте дается подробное определение этого понятия. А также говорится о важности правильного определения Киблы. Есть подробная инструкция для этого. А также имеется карта, на которой указано расстояние до Каабы, направление Киблы.

Есть онлайн-трансляция из Мекки. В разделе можно увидеть прямой эфир из храма Аль-Харам. В разделе о Коране представлена информация об этой святой для каждого мусульманина книге. В нем говорится о необходимости ее изучения, о значениях в ней. В разделе приводится краткое содержание писания, приводятся доводы, почему Коран стоит читать и изучать. На сайте размещена электронная версия Корана и аудио версия. Есть раздел посвященный посту и празднику Рамадан в 2020 году.

Сайт содержит множество данных об исламской религиозной традиции, книгах и истории. Он информативен и полезен особенно для тех мусульман, которые живут в условиях крупных городов и не знают, как соблюдать традиции. Особенный упор делается на московских мусульман, которым довольно трудно сочетать религиозность и жизнь в мегаполисе.

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