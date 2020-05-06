Услуги строительства и продажа материалов

На сайте компании Zava.by представлена информация о ее услугах и предлагаемой продукции. Например, обшивка дома сайдингом является одним из предложений. Услуга включает несколько видов работ. Компания предлагает и другие строительные работы. У нее можно приобрести материалы для строительства и отделки по выгодным расценкам.

Основные виды строительных работ

Установка забора.

Утепление дома.

Ремонт квартиры.

Чистка и покраска крыш.

Кровельные работы.

Штукатурные работы.

Укладка тротуарной плитки.

Покраска дома.

Благоустройство территории.

Компания предлагает также услуги сантехника. Она реализует разные виды сайдинга. У нее можно заказать обшивку этим материалом фасадов зданий. В услуги входят все виды строительных работ, создание проектов и смет объектов и зданий. У компании можно заказать аренду техники. Она занимается доставкой строительных материалов на объект заказчика, грузовыми перевозками. У нее можно приобрести разные строительные материалы по выгодным ценам. А также заказать услугу клининга помещений.

За годы работы компания реализовала практически 4 тысячи проектов. Сегодня она предлагает услуги в производстве более 170 видов работ. Ее штат укомплектован 185 квалифицированными сотрудниками.

К услугам компании стоит обратиться, если необходима покраска дома или ремонт квартиры. Она оказывает помощь в утеплении зданий и очистке, покраске крыш. Ее услугами стоит воспользоваться, когда нужно смонтировать забор или ограждение, благоустроить территорию вокруг объекта или здания. Компания выполняет кровельные и штукатурные работы, укладку тротуарной плитки. На ее сайте можно найти подробную информацию о ее деятельности и оказываемых услугах.

Строительные и ремонтные, отделочные и облицовочные работы выполняют квалифицированные монтажники. Проектирование осуществляют профессиональные инженеры. Это проектировщики с большим стажем работы и множеством реализованных проектов. Консультации предоставляет менеджер. Чтобы получить их стоит связаться с ним по телефону, контактные данные указаны на сайте.

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