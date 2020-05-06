Системные блоки персональных компьютеров в Москве

Компания EDELWEISS предлагает сборку персональных компьютеров на заказ. Она собирает системные блоки в Москве. По городу действует доставка. На сайте компании можно узнать про игровые компьютеры https://edelws.ru/catalog/gaming-pc/ и другие виды ПК, которые она собирает. В сборке используются только современные видеокарты и процессоры. Комплектующие части тщательнейшим образом подбираются под задачи пользователя.
Основные предложения
На сайте есть конфигуратор, позволяющий сделать собственную сборку. После того, как все комплектующие выбраны, остается только оформить и оплатить заказ. Основной специализацией компании является сборка игровых компьютеров. Она заботится о том, чтобы все комплектующие оптимально подходили друг к другу и обеспечивали высокую производительность системы. ПК комплектуются отличным программным обеспечением. На компьютер может быть установлено любое лицензированное ПО, включая Windows и офисные приложения.
На сайте можно найти множество компьютеров по выгодной стоимости. Это недорогие ПК, которые обладают достаточной производительностью для офисных приложений, мультимедийных задач и нетребовательных игр. Решения на базе AMD Ryzen особенно востребованы в последнее время. ПК с такими процессорами отличаются высокой производительностью, особенно в оптимизированных под них играх. Сегодня Райзен являются одними из лучших CPU на рынке, на равных конкурируя с CPU Intel.
Сегодня многие геймеры предпочитают собирать ПК под конкретную игру или игровой жанр, платформу. Компания предлагает услугу сборки таких компьютеров. В каталоге EDELWEISS представлены разные модели системных блоков. Они отличаются по производительности, характеристиками, установленному «железу» и пр. У компании можно также приобрести мониторы и панели, мыши и манипуляторы, крутые клавиатуры. Она гарантирует качественную сборку и сервисное обслуживание.
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