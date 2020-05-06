Системные блоки персональных компьютеров в Москве

Компания EDELWEISS предлагает сборку персональных компьютеров на заказ. Она собирает системные блоки в Москве. По городу действует доставка. На сайте компании можно узнать про игровые компьютеры https://edelws.ru/catalog/gaming-pc/ и другие виды ПК, которые она собирает. В сборке используются только современные видеокарты и процессоры. Комплектующие части тщательнейшим образом подбираются под задачи пользователя.

Основные предложения

Конфигуратор ПК онлайн.

Игровые компьютеры.

Недорогие компьютеры.

Решения на базе AMD Ryzen.

Сборка компьютера под конкретную игру.

Каталог ПК EDELWEISS.

На сайте есть конфигуратор, позволяющий сделать собственную сборку. После того, как все комплектующие выбраны, остается только оформить и оплатить заказ. Основной специализацией компании является сборка игровых компьютеров. Она заботится о том, чтобы все комплектующие оптимально подходили друг к другу и обеспечивали высокую производительность системы. ПК комплектуются отличным программным обеспечением. На компьютер может быть установлено любое лицензированное ПО, включая Windows и офисные приложения.

На сайте можно найти множество компьютеров по выгодной стоимости. Это недорогие ПК, которые обладают достаточной производительностью для офисных приложений, мультимедийных задач и нетребовательных игр. Решения на базе AMD Ryzen особенно востребованы в последнее время. ПК с такими процессорами отличаются высокой производительностью, особенно в оптимизированных под них играх. Сегодня Райзен являются одними из лучших CPU на рынке, на равных конкурируя с CPU Intel.

Сегодня многие геймеры предпочитают собирать ПК под конкретную игру или игровой жанр, платформу. Компания предлагает услугу сборки таких компьютеров. В каталоге EDELWEISS представлены разные модели системных блоков. Они отличаются по производительности, характеристиками, установленному «железу» и пр. У компании можно также приобрести мониторы и панели, мыши и манипуляторы, крутые клавиатуры. Она гарантирует качественную сборку и сервисное обслуживание.

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