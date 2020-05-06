Кстовская ЦРБ получит новое высокотехнологичное медоборудование для борьбы с коронавирусом Общество

Кстовская центральная районная больница получит специализированное медицинское оборудование для использования в лечении больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.



Средства на закупку 35 инфузионных насосов BYS-810, 15 мониторов пациента "Сторм-5500" с принадлежностями и 15 прикроватных мониторов STORM 5900-1 предоставила в виде благотворительной помощи компания "Т Плюс".

"Приобретенная техника поддержит усилия медиков, поможет выздороветь заболевшим. Это наш вклад в борьбу за здоровье людей и преодоление пандемии", - сказал директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

В свою очередь, главный врач Кстовской центральной районной больницы Александр Цопов подчеркнул, что оборудование будет использоваться в работе отделения анестезиологии и реанимации для обследования и лечения наиболее тяжелых пациентов.

"Приборы и аппараты выбраны врачами-анестезиологами-реаниматологами. Оборудование будет использоваться не только в период пандемии, но и в обычной деятельности больницы. Коллектив Кстовской ЦРБ благодарит всех за значимую помощь в борьбе с тяжелым недугом", - сказал Александр Цопов.

ПАО "Т Плюс" перечислило 104 млн рублей в 16 регионов своего присутствия для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Помощь получат во Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Ульяновской областях, Республиках Коми, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Чувашия, а также в Пермском крае.