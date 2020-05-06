Благотворительная акция "Всем Нижним" стартовала в Нижнем Новгороде
Благотворительная акция "Всем Нижним" стартовала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Волонтёры ТОС, соседских центров и просто горожане оказывают адресную помощь нуждающимся нижегородцам в период пандемии коронавируса. Оператором проекта выступила автономная некоммерческая организация "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода".
Как рассказал директор АНО Марат Кидрачёв, "Всем Нижним" - это социальный проект по сбору и доставке продуктовых наборов и товаров первой необходимости тем, кто оказался сейчас в трудной ситуации. "Сегодня главная задача нашей акции - создать механизм, благодаря которому одни нижегородцы могут помогать другим, тем самым развивая принципы добрососедства и взаимопомощи", - добавил он.
Наборы для нуждающихся формируются на средства горожан, которые готовы помочь тем, кто оказался в тяжёлых условиях в период вынужденной самоизоляции. Основу продуктовых наборов составляют консервы, макароны, крупы, сахар, кондитерские изделия, сгущённое молоко. В бытовые наборы входят стиральный порошок, средство для мытья посуды, зубная паста, мыло, шампунь, туалетная бумага. Товары доставляют волонтёры. Формирование наборов происходит на базе офиса АНО.
В планах организаторов - оказание волонтёрской помощи в быту, материальная помощь, консультационная юридическая помощь, а также психологическая помощь тем, кто оказался в тяжёлой ситуации, связанной с самоизоляцией.
Волонтёром социального проекта "Всем Нижним", а также оказать свою посильную помощь может любой житель города. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8-800-222-05-49. Адрес основного штаба акции: улица Ванеева, 23/10.
Реквизиты для перевода:
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Наименование:
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Автономная некоммерческая организация "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода"
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Полное наименование учреждения банка
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ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
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Адрес банка:
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603005, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 35
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Расчетный счет:
|
40703810842000002136
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Корр.счет:
|
30101810900000000603
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БИК
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042202603
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КПП
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526001001
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ИНН
|
526001001
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