Благотворительная акция "Всем Нижним" стартовала в Нижнем Новгороде Общество

Благотворительная акция "Всем Нижним" стартовала в Нижнем Новгороде

Благотворительная акция "Всем Нижним" стартовала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Волонтёры ТОС, соседских центров и просто горожане оказывают адресную помощь нуждающимся нижегородцам в период пандемии коронавируса. Оператором проекта выступила автономная некоммерческая организация "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода".

Как рассказал директор АНО Марат Кидрачёв, "Всем Нижним" - это социальный проект по сбору и доставке продуктовых наборов и товаров первой необходимости тем, кто оказался сейчас в трудной ситуации. "Сегодня главная задача нашей акции - создать механизм, благодаря которому одни нижегородцы могут помогать другим, тем самым развивая принципы добрососедства и взаимопомощи", - добавил он.

Наборы для нуждающихся формируются на средства горожан, которые готовы помочь тем, кто оказался в тяжёлых условиях в период вынужденной самоизоляции. Основу продуктовых наборов составляют консервы, макароны, крупы, сахар, кондитерские изделия, сгущённое молоко. В бытовые наборы входят стиральный порошок, средство для мытья посуды, зубная паста, мыло, шампунь, туалетная бумага. Товары доставляют волонтёры. Формирование наборов происходит на базе офиса АНО.

В планах организаторов - оказание волонтёрской помощи в быту, материальная помощь, консультационная юридическая помощь, а также психологическая помощь тем, кто оказался в тяжёлой ситуации, связанной с самоизоляцией.

Волонтёром социального проекта "Всем Нижним", а также оказать свою посильную помощь может любой житель города. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8-800-222-05-49. Адрес основного штаба акции: улица Ванеева, 23/10.

Реквизиты для перевода:

Наименование: Автономная некоммерческая организация "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Полное наименование учреждения банка ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Адрес банка: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 35 Расчетный счет: 40703810842000002136 Корр.счет: 30101810900000000603 БИК 042202603 КПП 526001001 ИНН 526001001

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