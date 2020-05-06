Карантин не позволил распространиться коронавирусу в Понетаевском психоневрологическом интернате Общество

Карантин не позволил распространиться коронавирусу от заболевших сотрудников в Понетаевском психоневрологическом интернате Шатковского района Нижегородской области. Об этом сообщил министр социальной политики региона Алексей Исаев по итогам проведения результатов контрольного тестирования.

Напомним, 24 апреля 2020 года стало известно, что два сотрудника Понетаевского психоневрологического интерната заразились коронавирусом. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что больные находятся в удовлетворительном состоянии в Шатковской ЦРБ. Все сотрудники и пациенты интерната, контактировавшие с заболевшими, сдали тест на коронавирус и результаты оказались отрицательными.

Таким образом, превентивный карантин, введенный в учреждении, позволил не допустить распространения инфекции и появления очага заболеваемости.

В Нижегородской области во всех 57 учреждениях стационарного обслуживания пожилых граждан и инвалидов введен режим превентивной изоляции. В каждом организовано максимальное разобщение пациентов. Трижды в день в учреждениях проводятся термометрия, осмотр верхних дыхательных путей с аускультацией, пульсоксиметрия проживающих. Если у кого-то появляются симптомы ОРВИ, их немедленно переводят в изолированное помещение, вызывают врача.

Также в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции среди несовершеннолетних в 27 государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних с 22 апреля 2020 года до особого распоряжения введены ограничительные меры. Полностью приостановлена деятельность еще 4 таких учреждений.

Кроме того, приказом министерства социальной политики региона приостановлена деятельность 18 государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание.