Евгений Лебедев направил поздравление с Международным днем музеев Общество

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

"Музеи во все времена были живой памятью человечества, настоящей машиной времени, наследием эпох и цивилизаций. Сегодня музеи являются не только носителями и хранителями истории, но и площадкой для образования, воспитания, общения и встреч разных поколений", - говорится в поздравлении председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Лебедева.

"Нижегородская область богата музеями и музейными комплексами. Каждый из них неповторим и уникален. И если Нижегородский художественный музей, Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник, центр современного искусства "Арсенал", музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино", музейно-туристический комплекс "Город мастеров" широко известны жителям и гостям региона, то такие небольшие самобытные музеи, как музей вишни, музей камня, музей ржаного хлеба, музей "Русская тайга" только набирают свою популярность", - добавил он.

"Все это существует и стало возможным благодаря научному и организаторскому труду работников музеев. Собирая по крупицам информацию, они постоянно совершенствуют и развивают музейное дело, внедряют новые формы взаимодействия с аудиторией. Ваша созидательная миссия по сохранению, приумножению, популяризации историко-культурного наследия Отечества заслуживает глубокого уважения и признательности", - завершил свое поздравление глава регионального парламента.