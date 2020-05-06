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Общество

Медперсонал, работающий с больными коронавирусом, получит денежные надбавки до 15 мая, - минздрав РФ

09 мая 2020 02:47  [96] Общество

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что денежные надбавки медицинскому персоналу за работу в условиях коронавируса в регионах перечислят до 15 мая.

Такую информацию министр озвучил в ходе встречи с руководством фракций "Единая Россия" и "КПРФ" в Госдуме, где обсуждались вопросы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, организации оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения, совершенствования механизмов управления здравоохранением в регионах, а также финансового обеспечения.

Стоит отметить, что некоторые медицинские работники из Нижегородской области зачастую в соцсетях жалуются на то, что не получают дополнительные выплаты за работу с больными коронавирусной инфекцией. Например, такие обращения поступают в адрес заместителя губернатора региона Давида Мелик-Гусейнова на его страницу в сети Instagram.

Одна из жалоб касалась дополнительных выплат сотрудникам скорой помощи. Замгубернатора ответил, что не все категории попали под федеральные выплаты. "Сейчас мы формируем дополнительный пакет по региональным выплатам. Все происходит в режиме реального времени. Будем информировать", - пояснил Давид Мелик-Гусейнов.

Между тем, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что работников, которые получают стимулирующие выплаты за работу в особых условиях и за работу непосредственно с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, определяют руководители медицинских организаций и главврачи.

"Минздрав России направил соответствующие разъяснения в регионы 6 марта. И такие выплаты за апрель должны быть перечислены медработникам не позднее 15 мая. Уже 30 апреля все средства были в регионах", - сообщил министр, добавив, что приостановление диспансеризации, профосмотров ни в коем случае не должны вести к снижению зарплат, поскольку средства остались в сети в рамках подушевого финансирования.

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