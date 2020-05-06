Последние новости рубрики Общество
09 мая 2020 10:14  [13] Почти 109 тыс. жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус
09 мая 2020 09:50  [138] Вечный огонь зажжён на площади Славы в Нижнем Новгороде
09 мая 2020 09:30  [71] "Подвиг участников войны - это источник уверенности в том, что мы справимся с любыми испытаниями", - Юрий Шалабаев
09 мая 2020 09:05  [78] "Победа складывалась из миллионов человеческих судеб", - Глеб Никитин
09 мая 2020 08:57  [106] Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле
09 мая 2020 07:00  [137] Одна на всех: сотрудники редакции рассказали о вкладе родных в Великую Победу
09 мая 2020 02:47  [207] Медперсонал, работающий с больными коронавирусом, получит денежные надбавки до 15 мая, - минздрав РФ
09 мая 2020 02:03  [259] Ограничения для россиян будут действовать до создания вакцины от коронавируса
08 мая 2020 19:58  [2416] Нижний сегодня: главные события дня
08 мая 2020 19:36  [487] Юрий Шалабаев не исключает новых оползней в Нижнем Новгороде после ливня 8 мая
Общество

Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле

09 мая 2020 08:57  [106] Общество
автор фото: Александр Воложанин

автор фото: Александр Воложанин

9 мая 2020 года, в 75 годовщину Великой Победы, губернатора Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Как отметил губернатор, Великая Отечественная война навсегда изменила жизнь региона.

"Более 880 тысяч горьковчан мужественно сражались на фронте, и треть из них не вернулись домой. Они ценой собственной жизни отстояли свободу Родины и спасли свой народ от уничтожения. Тысячи совсем молодых ребят чуть ли не со школьной скамьи добровольцами уходили на войну. Кто-то из них находится рядом с нами и сегодня. Это поколение настоящих героев", - сказал Глеб Никитин.

"75-ю годовщину Победы отмечаем в очень сложных условиях. Конечно, совсем по-другому нам хотелось встретить этот великий праздник. Но главное сейчас не атрибуты, а дух Дня Победы. Вместе с семьей можно слушать военные песни или смотреть фильмы о войне, принимать участие в онлайн акциях, украсить окна своих квартир или домов. Когда позволят условия, мы обязательно проведем массовые мероприятия и встретимся все вместе, чтобы ощутить свое единство", - подчеркнул Глеб Никитин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph