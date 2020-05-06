Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле Общество

автор фото: Александр Воложанин

9 мая 2020 года, в 75 годовщину Великой Победы, губернатора Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Как отметил губернатор, Великая Отечественная война навсегда изменила жизнь региона.

"Более 880 тысяч горьковчан мужественно сражались на фронте, и треть из них не вернулись домой. Они ценой собственной жизни отстояли свободу Родины и спасли свой народ от уничтожения. Тысячи совсем молодых ребят чуть ли не со школьной скамьи добровольцами уходили на войну. Кто-то из них находится рядом с нами и сегодня. Это поколение настоящих героев", - сказал Глеб Никитин.

"75-ю годовщину Победы отмечаем в очень сложных условиях. Конечно, совсем по-другому нам хотелось встретить этот великий праздник. Но главное сейчас не атрибуты, а дух Дня Победы. Вместе с семьей можно слушать военные песни или смотреть фильмы о войне, принимать участие в онлайн акциях, украсить окна своих квартир или домов. Когда позволят условия, мы обязательно проведем массовые мероприятия и встретимся все вместе, чтобы ощутить свое единство", - подчеркнул Глеб Никитин.