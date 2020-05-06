Почти 109 тыс. жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус Общество

Почти 109 тыс. жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, по данным на 9 мая 2020 года, в регионе протестированы 108,738 тыс. человек.

Согласно информации, средний показатель тестирования вырос за сутки на 4,2%, до 3,395 тыс. человек на 100 тыс. населения.

По абсолютному количеству тестов Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и входит в топ-15 регионов страны. Так, только за последние сутки тестирование прошли 4,416 тыс. человек.

Отмечается, что больше всего тестов провели лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.

СПРАВКА

По состоянию на 8 мая 2020 года в мире зарегистрировано свыше 4,019 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. При этом зафиксировано 276,273 тыс. летальных исходов, более 1,39 млн человек выздоровели.