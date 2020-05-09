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Общество

Торжественные мероприятия у Вечного огня в Нижегородском кремле и на площади Славы

09 мая 2020 10:55  [96] Общество

9 мая 2020 года в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне губернатор Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле.

Кроме того, глава региона зажёг Вечный огонь на площади Славы в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

"Значение этого праздника для жителей нашей области сложно переоценить. Горьковчане внесли огромный вклад в Победу. Труженики тыла создавали орудия для фронта, особое место среди которых занимает танк Т-34 – танк Победы. Именно здесь, на Красном Сормове, произвели и поставили на фронт более 12 тысяч боевых машин. Впечатляет то, с какой скоростью разворачивалось это производство: в июле 1941 года началась работа, а уже осенью наши танки Т-34 участвовали в битве за Москву, которая стала переломным моментом в Великой Отечественной войне", - сказал Глеб Никитин.

автор фото: Александр Воложанин.

Торжественные мероприятия у Вечного огня в Нижегородском кремле и на площади Славы
Торжественные мероприятия у Вечного огня в Нижегородском кремле и на площади Славы
Торжественные мероприятия у Вечного огня в Нижегородском кремле и на площади Славы
Торжественные мероприятия у Вечного огня в Нижегородском кремле и на площади Славы
Торжественные мероприятия у Вечного огня в Нижегородском кремле и на площади Славы
Торжественные мероприятия у Вечного огня в Нижегородском кремле и на площади Славы
Торжественные мероприятия у Вечного огня в Нижегородском кремле и на площади Славы
Торжественные мероприятия у Вечного огня в Нижегородском кремле и на площади Славы
Торжественные мероприятия у Вечного огня в Нижегородском кремле и на площади Славы
Торжественные мероприятия у Вечного огня в Нижегородском кремле и на площади Славы

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