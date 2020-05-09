Акция "Цветы Победы" проходит в Нижегородской области Общество

автор фото: Александр Воложанин

Акция "Цветы Победы" проходит в Нижегородской области, сообщает НРО ВОД "Волонтеры Победы".

В рамках акции цветы будут возложены ко всем мемориалам воинской славы в Нижегородской области. Цветы появятся у мемориалов по просьбам ветеранов, проживающих в районах области и Нижнем Новгороде. Акция стала возможна при поддержке "Волонтеров Победы".

Так, в Нижнем Новгороде цветы и памятные венки от лица ветеранов волонтеры возложили к мемориалу, посвященному комсомольцам-канавинцам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Мероприятие состоялось в сквере им. Григорьева.

"В этом году, в условиях самоизоляции, у людей старшего поколения нет возможности лично принести цветы к памятникам защитникам Отечества. Поэтому они обратились за помощью к волонтерам. Мы с удовольствием выполняем их поручение - для нас это большая честь и возможность выразить свою признательность и благодарность ветеранам", - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.



СПРАВКА:

Сквер в центре Канавинского района носит имя комсомольца Анатолия Григорьева. Григорьев Анатолий Иванович (1899-1938) - один из лидеров Канавинской комсомольской организации, доброволец Красной Армии. Первый нижегородский комсомолец-орденоносец - был награжден орденом Красного Знамени.