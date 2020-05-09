Нижегородская область стала участником акции "День Победы на всех языках" Общество

Нижегородская область стала участником акции День Победы на всех языках

Нижегородская область стала участником акции "День Победы на всех языках".

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, проект реализуется оргкомитетом "Наша Победа" в партнерстве с Федеральным агентством по делам национальностей, Федеральным агентством по делам печати и массовых коммуникаций (Роспечать), Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, Российским союзом ветеранов и движением "Волонтеры Победы".

Для желающих исполнить легендарную песню "День Победы" на портале "Диктант Победы" был запущен специальный сервис с функцией караоке на языках народов России и стран мира. Также участники могут загрузить на сайт видеоролик с собственным исполнением песни. Как сообщают организаторы, по итогам акции состоится конкурс, лучшие видеоролики покажут по центральным каналам российского телевидения.

Отметим, ролик Нижегородской области был записан в рамках песенного марафона "Наш День Победы", инициированного аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Великую песню, ставшую символом Победы, исполнили нижегородские академические и джазовые музыканты, фольклорные и поп-исполнители. В акции приняли участие солисты Нижегородского государственного театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Виктор Ряузов, Татьяна Гарькушова, Александр Зубаренков, солисты Нижегородского губернского оркестра Дмитрий Зубарев, Татьяна Волкова, Дмитрий Маресев, Нижегородский муниципальный ансамбль народной песни "Любава", вокальная группа ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. К ним также присоединились участники шоу "Голос. Дети" Дарья Лебедева и Егор Григорьев, исполнители из кавер-группы Jack Daniels Time Владимир Торопыгин и Андрей Паньшин. Съемки видеоролика прошли в Нижегородском Кремле, у памятника Чкалову и у катера "Герой" до введения режима самоизоляции.



Ссылка на сайт "Диктант Победы": https://диктантпобеды.рф/song/de195f80-4473-4957-9fda-320255058ae9