Нижегородская область стала участником акции День Победы на всех языках
Нижегородская область стала участником акции "День Победы на всех языках".
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, проект реализуется оргкомитетом "Наша Победа" в партнерстве с Федеральным агентством по делам национальностей, Федеральным агентством по делам печати и массовых коммуникаций (Роспечать), Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, Российским союзом ветеранов и движением "Волонтеры Победы".
Для желающих исполнить легендарную песню "День Победы" на портале "Диктант Победы" был запущен специальный сервис с функцией караоке на языках народов России и стран мира. Также участники могут загрузить на сайт видеоролик с собственным исполнением песни. Как сообщают организаторы, по итогам акции состоится конкурс, лучшие видеоролики покажут по центральным каналам российского телевидения.
Отметим, ролик Нижегородской области был записан в рамках песенного марафона "Наш День Победы", инициированного аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.
Великую песню, ставшую символом Победы, исполнили нижегородские академические и джазовые музыканты, фольклорные и поп-исполнители. В акции приняли участие солисты Нижегородского государственного театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Виктор Ряузов, Татьяна Гарькушова, Александр Зубаренков, солисты Нижегородского губернского оркестра Дмитрий Зубарев, Татьяна Волкова, Дмитрий Маресев, Нижегородский муниципальный ансамбль народной песни "Любава", вокальная группа ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. К ним также присоединились участники шоу "Голос. Дети" Дарья Лебедева и Егор Григорьев, исполнители из кавер-группы Jack Daniels Time Владимир Торопыгин и Андрей Паньшин. Съемки видеоролика прошли в Нижегородском Кремле, у памятника Чкалову и у катера "Герой" до введения режима самоизоляции.
Ссылка на сайт "Диктант Победы": https://диктантпобеды.рф/song/de195f80-4473-4957-9fda-320255058ae9
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+