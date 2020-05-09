Почти 200 км браконьерских сетей изъято в Нижегородской области Общество

Почти 200 км браконьерских сетей изъято в Нижегородской области, сообщает правительство региона со ссылкой на комитет госохотнадзора.

С начала весеннего нерестового периода в Нижегородской области водоемы очищены от 170 км браконьерских сетей. Из браконьерских сетей инспекторы спасли более шести тысяч экземпляров жизнеспособной рыбы, которая теперь сможет отнереститься. Выявлено 144 нарушения правил рыболовства, возбуждено 27 уголовных дел, изъято 14 лодок.

Специалисты комитета госохотнадзора привели пример того, какой ущерб наносят браконьерские сети во время нереста.

"При вылове весной одной щуки средних размеров (2–3 кг), водоемы через три года недополучат без малого 30 экземпляров ее половозрелого потомства", - пояснили в ведомстве.

В госохотнадзоре напомнили, что нарушители правил рыболовства также попадают под статью 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Размер штрафа составляет от 1 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.

Нарушение Правил рыболовства влечет за собой ответственность, предусмотренную ч.2 ст.8.37 КоАП РФ, - штраф от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи водных биологических ресурсов.

Ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов предусмотрена ст. 256 УК РФ и наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, что в регионе также действуют ограничения на движение маломерных судов под мотором. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 5.15 КоАП Нижегородской области - штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.